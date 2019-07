Trump wil tanks en vliegtuigen op 4 juli RL

02 juli 2019

01u41

Bron: ANP/Reuters 0 President Donald Trump is van plan om tanks op te stellen op de National Mall in Washington als onderdeel van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Ook wil hij gevechtsvliegtuigen laten overvliegen en andere militaire kracht tonen.

Waar vorige presidenten traditioneel in de luwte bleven op 4 juli, wil Trump een toespraak houden bij het Lincoln Monument. "Ik ga enkele woorden zeggen en we gaan overvliegende vliegtuigen zien", zei de Amerikaanse president vanuit de Oval Office tegen de media.

Trump wil al een militaire parade houden sinds hij in 2017 de militaire parade in Parijs op 14 juli bijwoonde. Een eerder geplande parade op Veteranendag in najaar 2018 werd door zijn regering uitgesteld nadat de geplande kosten waren opgelopen tot 90 miljoen dollar.