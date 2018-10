Trump wil sterkste leger ooit, maar Amerikanen zijn te dik om te vechten Karlijn Van Houwelingen

17 oktober 2018

15u08

Bron: AD 0 Het Amerikaanse leger verkeert in crisis: jonge Amerikanen zijn te dik om te vechten. Defensie slaagt er niet in genoeg nieuwe rekruten te werven.

De grootse plannen van president Trump lopen gevaar. Hij wil na jaren van inkrimping het Amerikaanse leger weer uitbreiden. Het wordt de “grootste militaire opbouw in de geschiedenis”, tot hij het “sterkste leger ooit” tot zijn beschikking heeft, bazuint hij graag rond. Het Congres trok op verzoek van Trump miljarden uit om de voorsprong op landen als Rusland en China te vergroten. Over een jaar wilde de president er 25.900 militairen bij hebben, in 2023 moest het leger 56.600 mensen gegroeid zijn.

