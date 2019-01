Trump wil stalen grensmuur: “Alle Amerikanen zijn slachtoffer van ongecontroleerde migratie” IB DVDE

09 januari 2019

03u38

Bron: Reuters, Belga, ANP, AP 5 De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen nacht live de natie toegesproken vanuit het Oval Office in het Witte Huis. In zijn toespraak stelde Trump dat er een “groeiende humanitaire crisis” aan de gang is aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Hij wil 5,7 miljard dollar uittrekken voor een grensmuur “die zichzelf snel zal terugbetalen”.

Een grensmuur – die als concessie naar de Democraten toe van staal mag zijn – is volgens Trump noodzakelijk om “de cyclus van illegale immigratie vanuit Latijns-Amerika waarvan vooral vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn”, te doorbreken.

Volgens Trump betaalt de muur, die 5,7 miljard dollar zou kosten, zichzelf snel terug: onder meer een nieuw handelsverdrag met Mexico zou hiervoor moeten zorgen. Amerikaanse media meldden echter al snel na de toespraak dat deze belofte niet klopt: geld dat de VS binnenkomt dankzij handel met Mexico is niet specifiek bestemd voor een grensmuur.

“Vastbesloten om cyclus van het lijden te doorbreken”

In zijn toespraak haalde Trump meerdere redenen aan om de muur te bouwen: via de zuidelijke grens komen tonnen illegale drugs het land binnen die bijdragen aan de in de VS woedende opiatencrisis, die veel doden eist. Ook plegen vele immigranten volgens Trump misdaden nadat ze illegaal de grens zijn overgestoken en zijn de VS ongevraagd verantwoordelijk voor de behuizing en de zorg voor miljoenen mensen waar het niet om gevraagd heeft.

Trump stelde dat “ongecontroleerde migratie alle Amerikanen schaadt” en gaf aan dat hij “vastbesloten was om de ‘cyclus van lijden’” te doorbreken. Daarbij haalde hij leed aan beide kanten van de grens aan: dat van de illegale Latijns-Amerikaanse migranten, die op hun gevaarlijke tocht naar de VS zware ontberingen moeten doorstaan en blootstaan aan geweld - een op de drie vrouwen die via Mexico naar de VS trekt krijgt volgens Trump onderweg te maken met seksueel geweld en hun kinderen worden volgens de president “misbruikt als menselijk onderpand”.

Ook Amerikanen zelf hebben volgens Trump te lijden onder de migratie. Daarop haalde hij verschillende gevallen aan waarbij een illegale migrant een Amerikaanse staatsburger vermoord heeft. “Er zullen nog duizenden levens verloren gaan als we nu niet optreden", zei Trump, die het had over “een crisis van het hart en de ziel.”

“Een muur bouw je niet omdat je de mensen aan de buitenkant haat, maar omdat je houdt van de mensen aan de binnenkant” Donald Trump

“Keeping America Safe”

Trump zei onder meer dat hij Amerika “veiliger dan ooit” wilde maken. “Een muur bouw je niet omdat je de mensen aan de buitenkant haat, maar omdat je houdt van de mensen aan de binnenkant”, aldus de president.

Zoals verwacht, legt Trump de schuld van de huidige overheidssluiting bij de Democraten neer. Zodra zij akkoord zijn met een muur, kan de overheid weer open, aldus de president, die eraan toevoegde dat hij de leiders van het Congres heeft uitgenodigd voor nieuwe onderhandelingen over de kwestie.

Hoewel eerder werd verwacht dat de president de noodtoestand zou afkondigen om zo een Democratische nederlaag af te dwingen, ging hij zo ver niet. Het lijkt er dus op dat Trump nog altijd een politieke oplossing nastreeft.

Democraten reageren: “Regering moet weer openen”

De Democraten reageerden met een eigen toespraak alvast op Trumps boodschap door te stellen dat ze vinden dat de regering weer open moet, terwijl de discussie over grensmuur ondertussen verder kan gaan.

De Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, beschuldigt Trump ervan de overheid gegijzeld te houden omwille van zijn “obsessie” om het Amerikaanse volk te laten betalen voor een “dure en inefficiënte” grensmuur. Pelosi noemde de gedeeltelijke sluiting van de overheid “onzinnig” en zei dat de president daar uitspraken over doet die bol staan van “desinformatie en kwaadwilligheid”.

Pelosi kreeg bijval van Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat. Hij beschuldigde Trump ervan dat hij het Oval Office gebruikt “om een crisis te creëren”. Hij riep op om de wetten te ondertekenen die de overheid financieren, zodat ze kunnen heropenen terwijl de onderhandelingen over grensbewaking doorgaan.

Honderdduizenden overheidsmedewerkers werken al meer dan twee weken zonder dat ze betaald krijgen of hebben gedwongen vakantie omdat voor verschillende ministeries niet tijdig een begrotingswet is aangenomen.