Trump wil resterende debatten week opschuiven, Biden houdt vragenuurtje KVDS TT

08 oktober 2020

13u51 32 Nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder had geweigerd om op 15 oktober digitaal in plaats van live in debat te gaan met zijn Democratische uitdager Joe Biden, stelt zijn kamp nu voor om het debat een week later alsnog te laten plaatsvinden. Het derde televisiedebat zou dan naar 29 oktober moeten verschuiven. Dat ziet Biden dan weer niet zitten omdat dat veel te dicht bij de verkiezingen van 3 november is.

Het tweede debat vond normaal gezien plaats op donderdag 15 oktober, over exact een week dus. Trump raakte vorige week echter besmet met het coronavirus. Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen, maar is naar eigen zeggen aan de beterhand en keerde intussen terug naar het Witte Huis.

Besmettingsgevaar

Biden had dinsdag al aangegeven dat het tweede debat niet mocht plaatsvinden als de president nog altijd een besmettingsgevaar vormde voor anderen. Zelf wordt hij geregeld getest. Hij heeft het virus niet onder de leden.



“Het tweede presidentiële debat zal plaatsvinden onder de vorm van een ‘town hall’, waarbij de kandidaten deelnemen vanop verschillende locaties”, klonk het vandaag opeens bij de onafhankelijke organisator van de debatten. Bij een ‘town hall meeting’ kunnen kiezers vragen stellen aan de kandidaten.



“Onacceptabel”

Daarop liet Trump in een interview met Fox News verstaan dat hij niet wil deelnemen aan een virtueel debat. Hij noemde de beslissing van de commissie “onacceptabel”: “Ik ga mijn tijd niet verspillen aan een virtueel debat. Ik voel me heel goed. Ik ben er klaar voor, los van de quarantaine. Ik ben helemaal niet besmettelijk.”

In een statement van zijn campagneteam stond dat de president tegen de datum van het debat “verschillende negatieve testen” zal hebben afgeleverd. “Deze unilaterale beslissing was dus niet nodig. Ieders veiligheid kan gemakkelijk gegarandeerd worden zonder kiezers de kans te ontnemen beide kandidaten oog in oog te zien staan”, klonk het. Het team gaf ook mee dat Trump bij een virtueel debat niet zal opdagen en in de plaats een verkiezingsrally zal houden.

Vanavond liet het campagneteam van Trump dan weten dat het duel alsnog op 22 oktober kan plaatsvinden. Het derde debat, dat op die datum was gepland, kan dan worden verplaatst naar 29 oktober. Ze moeten wel in de gebruikelijke vorm zijn, dus “face to face”, vinden de Republikeinen. Allicht gaat er zonder ongelukken op 22 oktober dus wel een debat door, maar of er daarna nog een komt, is hoogst onzeker. Voor een verplaatsing van het laatste debat naar eind oktober, enkele dagen voor de verkiezingen van 3 november, voelen de Democraten niets. Zij vinden dat 22 oktober meteen het laatste debat moet zijn, zoals het al tientallen jaren gebruikelijk is. Ze verwijten Trump grillig gedrag en benadrukken dat niet hij de data bepaalt, maar de organisatie.

Vragenuurtje

In tegenstelling tot Trump stond zijn tegenkandidaat Biden wel open voor een virtueel debat op 15 oktober. Kate Bedingfield, campagneleider van Biden, bevestigde dat nieuws in een officieel statement. “Joe Biden kijkt ernaar uit om het volk toe te spreken en zijn plannen voor de heropbouw van het land uit de doeken te doen. Onder het mislukte leiderschap van Donald Trump sinds de uitbraak van het coronavirus stortte de Amerikaanse economie volledig in. We kennen de grootste neergang sinds de Grote Depressie”, aldus Bedingfield.

Biden zou volgende week dan ook een vragenuurtje doen om zelf vragen van kiezers te beantwoorden.

