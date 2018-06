Trump wil oprichting van "ruimtemacht" om Amerikaanse belangen in ruimte te verdedigen kv

18 juni 2018

19u07

Bron: eigen berichtgeving, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de Verenigde Staten de dominante macht in de ruimte worden. Hij geeft de Amerikaanse militaire instanties daarom de opdracht om een bijzondere legerafdeling op te richten die zich uitsluitend zal inzetten in de ruimte. Dat zei hij vandaag tijdens een bijeenkomst van de National Space Council in het Witte Huis. Bovendien wil Trump dat de VS ook richtlijnen uitwerken die het ruimteverkeer moeten regelen.

Trump wil dat VS zich weer opstellen als de grootste ruimtevarende natie. "[De ruimtevaart] gaat financieel en op militair vlak erg belangrijk zijn, maar ook zo belangrijk voor hierboven", zei de Amerikaanse president terwijl hij tegen zijn slaap tikte. "We willen niet dat China of Rusland of andere landen ons leiden. Het is de essentie van het Amerikaanse karakter om nieuwe horizonten op te zoeken en nieuwe grenzen te temmen."

Nationale veiligheid

Volgens Trump is de verkenning van de ruimte ook een zaak van nationale veiligheid: "Wanneer het aankomt op de verdediging van Amerika, is het niet voldoende om een Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte te hebben. We moeten Amerikaanse dominantie in de ruimte hebben", beweerde hij."Ik geef bij deze de opdracht aan het ministerie van Defensie en het Pentagon om onmiddellijk te beginnen met de oprichting van een ruimtemacht als de zesde tak van het leger."

De andere vijf onderdelen zijn: US Army (landmacht), US Air Force (luchtmacht), US Navy (zeemacht), US Marines Corps (marinierskorps) en US Coast Guard (de kustwacht).

De ruimtemacht zal losstaan van de luchtmacht, maar evenwaardig zijn, beklemtoont de Amerikaanse president. Hoe de ruimtemacht haar rol zal invullen en wat precies haar bevoegdheden zullen zijn, liet hij voorlopig nog in het midden.

Ruimteverdrag

De VS maken echter deel uit van het Ruimteverdrag van de Verenigde Naties dat verbiedt dat massavernietigingswapens in de ruimte worden ondergebracht en stelt dat de maan en andere hemellichamen enkel gebruikt mogen worden voor vredevolle doeleinden.

Trump kondigde vorig jaar ook al aan dat hij in de nabije toekomst weer bemande vluchten naar de man wil, die de basis moeten leggen voor een bemande missie naar Mars. "Die zal overigens heel snel gebeuren", deelde hij vandaag mee. De president moedigde ook privé-initiatieven voor de verkenning van Mars aan.

President George W. Bush kondigde in 2004 aan dat mensen tegen 2020 weer voet zouden zetten op de maan. Zijn opvolger president Barack Obama deelde in 2016 mee dat de VS in de jaren 2030 een bemande missie naar Mars zouden sturen.

Regeling ruimteverkeer

"Ik geef mijn administratie de opdracht om de ontluikende commerciële ruimtevaartindustrie te omarmen", deelde Trump nog mee. Zijn regering zal de verouderde ruimtereglementen aanpassen, ging hij verder en hij geeft aan ministeries en overheidsagentschappen de opdracht om samen met de industrie te werken aan richtlijnen voor ruimteverkeer. Daarmee wil hij ook de drukte in de baan om de aarde verhelpen.

Het zullen de Amerikanen zijn die de mensheid leiden in de verkenning van de ruimte. De ruimte is de "nieuwe grote 'American frontier'", zei Trump nog.