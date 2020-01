Trump wil opnieuw meer geld van Pentagon voor bouw muur RL

14 januari 2020

06u37

Bron: Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil nog eens 7,2 miljard dollar (bijna 6,5 miljard euro) van het defensiebudget voor de bouw van de muur op de Mexicaanse grens. Dat zegt de Washington Post na inzage van de begroting van het Pentagon voor 2020.

Het bedrag is vijf keer meer dan het Congres van de Verenigde Staten aan Trump had toegezegd voor dit begrotingsjaar. Trump wil het geld wegnemen bij militaire bouwprojecten en de strijd tegen drugshandel.

Volgens de plannen kan met de extra middelen 1424 kilometer grensmuur aangelegd worden voor de lente van 2022. Dat is veel meer dan de 819 kilometer die de regering oorspronkelijk had gepland.

In 2019 sluisde Trump al 2,5 miljard dollar weg van verschillende antinarcoticaprogramma's. In 2020 hoopt hij daar maar liefst 3,5 miljard te halen. Dat bedrag komt bovenop de 3,7 miljard dollar die oorspronkelijk bestemd was voor militaire bouwprojecten in 2020. Vorig jaar nam Trump daar ook al 3,6 miljard dollar weg.

Strijd met het Congres

De strategie van Trump is het gevolg van een lange strijd met het Amerikaanse Congres. Het Witte Huis vroeg in 2018 5 miljard voor de bouw van de muur. Toen het Congres dat weigerde, leidde dat eind december 2018 tot een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid die meer dan een maand duurde. Het Congres zegde uiteindelijk 1,4 miljard toe. Sindsdien probeert de regering Trump op andere manieren aan financiering te komen voor ‘zijn’ muur.

16,5 miljard euro

Als de aangepaste begrotingsplannen van het Pentagon blijken te kloppen, dan is de begroting van de federale regering voor de bouw van de muur inmiddels opgelopen tot ruim 18,4 miljard dollar (ofwel 16,5 miljard euro).

Ondanks de financiële strubbelingen gaat de bouw van de muur vrijwel ongehinderd door. De regering van Donald Trump heeft inmiddels ruim 160 kilometer aan grensmuur opgericht, maar dat is wel minder dan de 720 kilometer die de president had beloofd te voltooien voor het einde van 2019.

De bouw van de muur was een belangrijke verkiezingsbelofte van de voormalige presidentskandidaat.