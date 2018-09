Trump wil onderzoek naar mol in zijn Witte Huis: "Zaak van nationale veiligheid" KVDS ADN

07 september 2018

18u50

Bron: AP, Belga, ANP 4 President Donald Trump wil dat zijn justitieminister Jeff Sessions uitzoekt wie het opiniestuk schreef in The New York Times dat beweert dat er een verzet werkzaam is in het Witte Huis.

Volgens Trump is het onderzoek naar de anonieme bron "een zaak van nationale veiligheid". Het is niet duidelijk welke wet hij vindt dat er gebroken is. Op de vraag of hij ook actie wil ondernemen tegen de krant, antwoordde hij: “We zullen zien, ik ben het aan het bekijken.” Eerder noemde hij het al “een schande” dat The New York Times het stuk had gepubliceerd. Dat herhaalde hij nu opnieuw.

"Uiteindelijk zal de naam van deze zieke persoon naar buiten komen", ging de president verder. Hij sluit zelfs niet uit dat de auteur gewoon niet bestaat. "Misschien heeft The Times het zelf gedaan. The Times gebruikt voortdurend valse bronnen", klonk het. Trump blijft er ook bij dat zijn Witte Huis een "welgeoliede machine" is.

Topmedewerker

Het opiniestuk van een anonieme regeringsmedewerker– dat woensdag verscheen – heeft het nodige stof doen opwaaien in de Verenigde Staten. Het zou volgens de krant geschreven zijn door een topmedewerker van Trump. In de gastbijdrage spreekt die van "stil verzet" tegen diens beleid.

"Velen van wie door Trump zijn benoemd, hebben zich voorgenomen dat we doen wat we kunnen om onze democratische instellingen te beschermen, terwijl we de foute opwellingen verijdelen van meneer Trump, tot hij niet meer in functie is", zo staat er onder meer in te lezen. Dat moet "de Verenigde Staten beschermen tegen zijn ergste impulsen".

Geruchten

Op het internet doen intussen de wildste geruchten de ronde over wie de mol zou zijn. De theorieën gaan van vicepresident Mike Pence en persoonlijk assistent Kellyanne Conway tot stafchef John Kelly en… justitieminister Jeff Sessions.

Ook Obama heeft kritiek

Niet alleen Trump zelf neemt het stuk op de korrel. Ook politieke tegenstanders hebben kritiek. Onder hen voormalig president Barack Obama.

In een toespraak aan de universiteit van Illinois zei hij: "De bewering dat alles goed zal komen omdat er mensen in het Witte Huis zijn die zich stiekem niet houden aan de opdrachten van de president... Zo hoort onze democratie niet te werken. Deze mensen zijn niet verkozen. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden. Zij bewijzen ons geen dienst door 90 procent van de waanzinnige dingen die uit het Witte Huis komen te promoten en dan nadien te zeggen: 'Maak je geen zorgen, we voorkomen de overige 10 procent'."

Het is uitzonderlijk dat oud-presidenten zich openlijk uitlaten over hun opvolgers.

De Amerikanen stemmen op 6 november voor een deel van de Senaat en het hele Huis van Afgevaardigden. In beide kamers verdedigen de Republikeinen van Trump hun meerderheid. Obama riep zijn toehoorders op om te gaan stemmen: "Jullie moeten stemmen, omdat onze democratie ervan afhangt.''