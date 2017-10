Trump wil noodtoestand voor de publieke gezondheid uitroepen wegens drugscrisis KVE

16u39

Bron: Belga 0 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump wil met het oog op de almaar ernstiger wordende crisis rond het gebruik van opioïden (pijnstillers) en heroïne in de VS de noodtoestand voor de publieke gezondheid uitroepen. Trump zal de bevoegde minister van Gezondheid Eric Hargan de instructie geven om een overeenkomstige verklaring op te stellen, zei een regeringsvertegewoordiger, die niet bij naam genoemd wilde worden, donderdag.

Met die stap moet sneller geld vloeien naar bestaande fondsen ter bestrijding van de crisis. Trump zal deze middag om 14.00 uur lokale tijd (20.00 Belgische tijd) het thema toelichten.



In de Verenigde Staten sterven volgens het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) elke dag gemiddeld 91 mensen aan een overdosis opioïden. Naast heroïne behoren daartoe ook middelen, die als zware pijnstillers worden gebruikt.



In 2015 waren er in totaal plusminus 52.000 drugsdoden, 33.000 van hen hadden opioïden geslikt. Volgens voorlopige cijfers waren die aantalllen ook in 2016 nog in stijgende lijn.



Veel patiënten in de VS zijn via verplicht voorgeschreven pijnstillers als Oxycodon verslaafd geworden aan heroïne. Sinds de jaren negentig worden dat soort geneesmiddelen in de VS erg makkelijk voorgeschreven. Onderzoek had immers uitgewezen dat het verslavingsgevaar helemaal niet groot was. Dat is intussen weerlegd.