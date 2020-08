Trump wil nominatietoespraak aan ‘neutrale’ Witte Huis houden HLA

18 augustus 2020

10u28

Bron: Belga 1 De Amerikaanse president Donald Trump wil de toespraak waarin hij de nominatie als de Republikeinse presidentskandidaat aanvaardt aan het Witte Huis houden. Dat heeft hij maandag (lokale tijd) verklaard tijdens een campagne in Oshkosh, in Wisconsin. Het Witte Huis wordt normaal gezien niet gebruikt voor evenementen van een politieke partij.

President Trump gaat op 27 augustus, aan het eind van een virtuele conventie van de Republikeinse partij, een toespraak houden waarin hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat aanvaardt. Hij zal een gooi doen naar een tweede ambtstermijn van vier jaar.

Over de locatie van die toespraak heerst al enkele dagen controverse. Trump had laten verstaan dat hij overweegt om die toespraak aan het Witte Huis te houden, hoewel dat beschouwd wordt als een neutrale locatie die daarvoor niet zou mogen dienen. Maandag bevestigde hij nogmaals die plannen.



Een andere mogelijke locatie die naar voor wordt geschoven is het Gettysburg National Battlefield in de staat Pennsylvania. Gettysburg was in 1863 het toneel van de beslissende slag in de Amerikaanse burgeroorlog.