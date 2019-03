Trump wil NAVO-lidmaatschap voor Brazilië kv

19 maart 2019

19u09

Bron: ABC News, Reuters, eigen berichtgeving 0 Trump ziet Brazilië als potentieel lid van de NAVO. Dat deelde hij vandaag mee tijdens een persconferentie met zijn Braziliaanse ambtsgenoot. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro betuigde op zijn beurt vandaag steun voor Trumps plan voor de bouw van een grensmuur. Bolsonaro, die ook wel de ‘Trump van de tropen’ wordt genoemd, vertoeft momenteel in Washington voor een driedaags bezoek. De trip moet een nieuwe gestalte geven aan de relatie tussen de VS en Brazilië.

Bolsonaro en Trump hopen tijdens het bezoek de economische banden tussen hun beide landen aan te halen. De VS en Brazilië zijn immers de twee grootste economieën in het westelijk halfrond. Daarnaast wil Bolsonaro zich ook profileren als een sterke bondgenoot van het Westen.

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een overeenkomst die stelt dat Amerikaanse satellieten en raketten vanuit Brazilië gelanceerd kunnen worden.



In een persmededeling naar aanloop van hun ontmoeting deelde Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders mee dat de twee leiders “mogelijkheden zullen bespreken voor samenwerking op vlak van defensie, handelsbeleid, de bestrijding van transnationale misdaad en het herstel van de democratie in Venezuela”.

NAVO-lidmaatschap

Trump deelde vandaag mee dat hij Brazilië een geschikt lid vindt voor de NAVO en dat hij ook graag zou zien dat Brazilië wordt opgenomen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

“Voor het eerst sinds lang, komt er een pro-Amerikaanse Braziliaanse president aan in D.C.”, tweette Bolsonaro gisteren na zijn landing in Washington. “Het is het begin van een samenwerking die zich richt op vrijheid en welvaart. Iets waar wij, Brazilianen al lang van dromen.”

Venezuela: “Drugssmokkelende dictatuur”

Brazilië, dat aan Venezuela grenst, is samen met de VS een van de tientallen landen die druk uitoefenen op de Venezolaanse president Nicolas Maduro om de macht over te dragen aan oppositieleider Juan Guaido. Het land is onder Maduro een “drugssmokkelende dictatuur”, stelde hij.

Trump herhaalde vandaag nog maar eens dat “alle opties op tafel liggen” wat Venezuela betreft. Daarmee suggereerde hij dat de VS eventueel bereid zijn om militair in te grijpen. Momenteel hebben de VS nog niet hun strengste sancties voor Venezuela op tafel gelegd, beklemtoonde de Amerikaanse president. Brazilië geeft echter de voorkeur aan diplomatieke gesprekken om Maduro van gedachte te doen veranderen.

Brazilië heeft de VS al toestemming geven om humanitaire hulp voor inwoners van Venezuela te organiseren langs de grens met Venezuela in het noorden van het land.

Gelijkenissen

Bolsonaro, een gepensioneerde officier van het Braziliaanse leger, is net als Trump een rechtse populist die gretig gebruik maakt van Twitter om zijn berichten met zijn landgenoten en de rest van de wereld te delen. De Braziliaanse president bewees in het verleden al dat hij niet terugdeinst voor een racistische, seksistische of homofobe opmerking. Tijdens de persconferentie uitte hij zich als een “groot bewonderaar” van Trump en beklemtoonde dat hij net als Trump de strijd aangaat met het “fake news”.

Zijn verkiezingsoverwinning kwam net als die van Trump voor velen als een donderslag bij heldere hemel. De Amerikaanse president was dan ook een van de eersten om hem te feliciteren met zijn overwinning.

Bolsonaro nodigde Trump tijdens de persconferentie uit om ook een bezoek aan Brazilië te brengen.

Grensmuur

De Braziliaanse president steunt overigens het plan van Trump om een muur te bouwen langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. “De grote meerderheid van potentiële immigranten hebben geen goede bedoelingen”, beweerde hij. “Ik zou heel graag hebben dat de VS hun huidig immigratiebeleid volhouden, want in het zuidelijk halfrond hebben we onze democratie grotendeels te danken aan de Verenigde Staten.”