Trump wil na 'shithole'-uitspraak nu migranten "van overal" sam

21u12

Bron: belga 0 EPA De Amerikaanse president Donald Trump wil naar eigen zeggen dat immigranten uit de hele wereld naar de Verenigde Staten komen. "Ik wil dat ze van overal binnenkomen, overal", zei hij aan journalisten tijdens het bezoek van de Kazakse president Nursultan Nazarbajev aan het Witte Huis.

Een journalist vroeg Trump of hij meer migranten wil uit Noorwegen. Het was na het bezoek van de Noorse premier Erna Stolberg, vorige week, dat Trump in een vergadering met senatoren zei dat de Verenigde Staten meer mensen uit Noorwegen zou moeten aanvaarden, in plaats van uit "shithole-landen". Daarmee verwees hij, volgens de Washington Post, dat het nieuws uitbracht, naar onder meer Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen.

Op die uitspraak kwam zowel nationaal als internationaal veel kritiek. Na de kritiek liet de president eergisteren nog weten dat hij geen racist is. "Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen", zei Trump tegen reporters bij zijn aankomst op de Trump International Golf Course in Florida.