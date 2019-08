Trump wil na akkoord met taliban 8.600 soldaten in Afghanistan houden ADN

29 augustus 2019

17u41

Bron: Belga 0 Na een mogelijk akkoord met de radicaal-islamistische taliban wil de Amerikaanse president Donald Trump nog 8.600 Amerikaanse soldaten in Afghanistan houden. Dat heeft hij vandaag in een vraaggesprek met Fox News Radio gezegd.

De VS en de taliban onderhandelen sinds juli 2018 om een einde te maken aan de oorlog die zij al achttien jaar met elkaar voeren. Eenmaal een akkoord is ondertekend, "zullen we onze effectieven tot 8.600 verminderen en van dan af zien", zei het Amerikaanse staatshoofd. Washington heeft nu tussen 13.000 en 14.000 manschappen in Afghanistan. Trump wou al langer die aantallen verminderen.

Hij zei vandaag wel daar troepen te willen houden om niet dezelfde fout te maken als de vorige Amerikaanse regering in Irak en alle soldaten terug te trekken. De VS zullen “immer een zekere troepenmacht in Afghanistan behouden om terroristische gevaren in te dammen”. Trump waarschuwde ook dat, als er nog een vanuit Afghanistan gevoede aanval op de VS komt, Washington met een troepenmacht zal komen "groter dan ooit tevoren".

Washington is in 2001 in de nasleep van de aanslagen van 9/11 in Afghanistan geïntervenieerd om de jihadisten van al-Qaida op te rollen en de taliban van de macht te verdrijven in Kaboel. Maar de taliban zetten nooit een punt achter hun rebellie. Op het hoogtepunt van de strijd, in 2011, hadden de VS zelfs 98.000 soldaten in Afghanistan. De gesprekken in het Qatarese Doha over een politieke oplossing zijn hun laatste rechte lijn ingegaan.