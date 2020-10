Trump wil morgen alweer grote verkiezingsrally houden in Florida, maar weigert te zeggen of hij al negatief getest heeft Lijfarts: “Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen” IB TT

09 oktober 2020

02u11

Bron: Belga, Reuters 12 De Amerikaanse president Donald Trump overweegt morgen een verkiezingsbijeenkomst te organiseren in Florida en een dag later nog een in Pennsylvania. Trump testte vorige week positief op het coronavirus, maar kan volgens zijn lijfarts vanaf morgen hoogstwaarschijnlijk weer deelnemen aan publieke bijeenkomsten. Toch is het niet duidelijk of de president ondertussen al negatief heeft getest op het virus.

Trump heeft zijn behandeling voor het coronavirus afgerond en reageerde "extreem goed" op de middelen die hij kreeg toegediend, aldus dokter Conley in een door het Witte Huis verspreidde boodschap. “Ik denk dat ik zal proberen om zaterdagavond een campagnebijeenkomst te houden, als we genoeg tijd hebben om die te organiseren”, vertelde Trump dan ook aan Fox News. “Waarschijnlijk in Florida. Wellicht houd ik er de avond daarna een in Pennsylvania.”

Morgen is de tiende dag sinds de positieve coronatest van de president. Conley zegt er van uit te gaan dat president Trump dan zonder risico zijn publieke activiteiten kan hernemen, klinkt het in een mededeling. Sinds Trumps terugkeer naar het Witte Huis afgelopen dinsdag na zijn verblijf in het Walter Reed National Military Medical Center zijn alle onderzoeken volgens Trumps lijfarts stabiel en zijn er geen aanwijzingen van progressie van de ziekte. Maar gevraagd of hij sinds zijn besmetting al negatief heeft getest op het virus, weigerde Trump te antwoorden bij Fox News. Wel gaf hij aan dat hij vandaag wellicht opnieuw getest zal worden.

De president testte vorige week positief op het longvirus en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van de firma Regeneron.

Trump zal vanavond ook weer live op tv verschijnen voor een interview op Fox News. Zijn eerdere gesprekken met de zender deze week waren telefonisch. De president zal om 20 uur lokale tijd (2 uur 's nachts Belgische tijd) geïnterviewd worden door een arts. De interviewer is de arts Marc Siegel die bij Fox werkt en de president medisch aan de tand zal voelen in het programma Tucker Carlson Tonight.

Achterban mobiliseren

Met nog 26 dagen tot de presidentsverkiezingen op 3 november zal Trump snel het land weer in willen om verkiezingsbijeenkomsten te houden en zijn achterban te mobiliseren. In zowel de landelijke peilingen als die op staatsniveau staat Trump flink achter op zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden. Florida en Pennsylvania lijken daarbij de twee belangrijkste swing states te zullen worden die Trump absoluut moet binnenhalen, wil hij kans maken op het presidentschap.

Of en hoe de twee overblijvende tv-debatten tussen Trump en zijn Democratische tegenstrever Joe Biden nu zullen doorgaan, is nog niet helemaal duidelijk. De commissie die de debatten organiseert wilde het debat van volgende week 15 oktober virtueel houden, maar dat weigerde Trump. In de plaats zal de president een verkiezingsrally houden, en Joe Biden zal zelf live vragen van kijkers beantwoorden op ABC News.

Het debat van 22 oktober zou dan wel kunnen doorgaan, maar of er dan nog een derde debat komt een week later, is onduidelijk. Het Trump-kamp had dat voorgesteld, maar Bidens campagne weigerde dat omdat die datum te dicht bij de verkiezingen van 3 november ligt.

