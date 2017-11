Trump wil meteen migrantenbeleid herbekijken: "We mogen IS niet laten terugkeren! Genoeg!" TK

08u58 0 EPA De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijwel meteen na de aanslag gereageerd op het gebeuren. Hij deed dat naar goede gewoonte via Twitter. Nog voor hij zijn medeleven betuigde aan de slachtoffers en hun familie, had hij het al over de migratieproblemen in het land.

De eerste tweet van Trump had het over een dader met 'een zeer zieke en verwrongen geest'. 'Niet in de VS', schreef hij er in drukletters bij. Daarna had hij het over IS: "We mogen IS niet toestaan om terug te keren of ons land binnen te treden nadat we hen in het Midden-Oosten verslaan hebben. Genoeg!"

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Daarna had hij het over de slachtoffers: "Mijn gedachten, deelneming en gebeden gaan uit naar de slachtoffers en de families van de terroristische aanslag in New York. God en ons land staan jullie bij". Daarna liet Trump nog weten dat hij aan Homeland Security gevraagd heeft om buitenlanders die het land willen betreden nog strenger te screenen. "Politiek correct zijn is prima, maar niet op dit vlak."

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het Witte Huis verspreidde daarna nog een officieel statement: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers en families van de terroristische aanslag in New York vandaag." In de reactie belooft de president nog dat hij zal samenwerken met de FBI en de politiediensten van New York. "We willen de hulpdiensten bedanken, die de verdachte gestopt hebben en meteen hulp boden aan slachtoffers. Deze dappere mannen en vrouwen belichamen de echte Amerikaanse geest van veerkracht en moed."

Statement from @POTUS @realDonaldTrump on the Terrorist Attack in New York City pic.twitter.com/nMe1WpqGQ6 Dan Scavino Jr.(@ Scavino45) link