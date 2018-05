Trump wil Mercedes, BMW en Audi weren: "Ik wil ze niet meer zien in de straten van New York" TTR

31 mei 2018

11u56

Bron: ANP 4 De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron in april hard uitgehaald naar Duitse autobouwers en in het bijzonder Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz. Volgens bronnen onder Amerikaanse en Europese diplomaten wil Trump de deur voor Daimler, BMW en Audi op de Amerikaanse markt dichtgooien.



Trump wil geen Mercedessen meer zien rijden in New York. Dat bericht het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche. Hij zou zich enorm ergeren aan de grote hoeveelheid Mercedessen die hij ziet in de dure winkelstraat Fifth Avenue in New York.

De Verenigde Staten onderzoeken momenteel importheffingen op Europese auto's tot 25 procent. Washington verwijst naar de staatsveiligheid van de VS en het beschermen van de eigen auto-industrie. Trump zou tegen Macron hebben gezegd net zo lang door te zullen gaan met zijn handelsbeleid tot er geen Mercedessen meer rijden op Fifth Avenue.

Daimler heeft een Amerikaanse fabriek in Tuscaloosa (Alabama), terwijl BMW een vestiging heeft in Spartanburg (North Carolina). Audi behoort tot de Volkswagengroep. De Amerikaanse Volkswagenfabriek is gevestigd in Chattanooga (Tennesee).