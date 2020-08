Trump wil meer water uit de kraan: “Ik heb moeite om mijn mooie haar te wassen” HLA

13 augustus 2020

11u03

Bron: CNN, BBC 9 De Verenigde Staten bekijken of ze de reglementering rond het maximale debiet in Amerikaanse badkamers kan aanpassen, nadat president Trump zijn beklag heeft gedaan over de waterdruk. “Wanneer je een kraan opendraait stroomt er geen water uit. Het drupt”, kloeg de president.

Een wet uit 1992 schrijft voor dat er maximaal 9,5 liter water per minuut door douchekoppen en kranen mag stromen. Alle kranen in één ruimte moeten worden samengeteld voor dat maximale debiet, maar het departement Water en Energie bekijkt nu of een wetswijziging ervoor kan zorgen dat er een maximaal debiet van 9,5 liter water per kraan komt.

Het voorstel tot wetswijziging komt er nadat president Trump zijn beklag deed over de waterdruk tijdens een bezoek aan een fabriek van Whirlpool enkele dagen geleden. “Wanneer je een nieuw huis binnenkomt, en je de kraan opendraait, komt er geen water uit. Je draait de douche open, en als je bent zoals mij, kan je je mooie haar niet goed wassen. Je verliest 20 minuten of langer. Het water, het drupt, toch?” kloeg de president.

Een woordvoerster van het departement Water en Energie verklaarde aan CNN dat “president Trump het Amerikaanse volk beloofde dat hij lastige federale regelgeving voor de consument zou verminderen, en dat is wat dit wetsvoorstel dan ook doet”. Volgens haar zou de regel “Amerikanen - niet de bureaucraten in Washington - in staat stellen om te beslissen wat voor douchekoppen ze in hun huis willen”.

“Nodeloze verspilling van water”

Consumentenorganisaties zijn hevig gekant tegen dergelijke wetswijziging. “Er is absoluut geen nood om de huidige douchestandaarden te wijzigen”, zei David Friedman, ondervoorzitter van de consumentenorganisatie Consumer Reports. De organisatie wijst erop dat de huidige voorschriften ervoor zorgen dat consumenten geld besparen doordat douchekoppen water- en energiebesparend zijn.

“De nieuwe douchekoppen zouden niet alleen nodeloos water verspillen, ze zouden ook zorgen voor meer koolstofvervuiling in de hand werken, wat nefast is voor de droogte”, zei ook Andrew deLaski van het Appliance Standards Awareness Project. “Niemand heeft baat bij deze gimmick.”

Toilet doorspoelen

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn peilen richt op de waterdruk. Vorig jaar beweerde hij dat Amerikanen hun toilet wel tien tot vijftien keer moeten doorspoelen in plaats van één keer, en dat ze moeilijkheden ondervinden bij het wassen van hun handen. “We bekijken situaties met wastafels, douches en andere badkamerelementen waarbij je de kraan opendraait en -zelfs in gebieden met enorme hoeveelheden water, waar het water naar de zee vloeit omdat je het niet kan verwerken- er geen water uit de kraan komt. Mensen nemen een douche en het water drupt er uit. Enkel druppen, heel zachtjes druppen”, zei de president toen tijdens een bijeenkomst met enkele ondernemers in het Witte Huis.