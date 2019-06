Trump wil Mark Esper voordragen als Amerikaanse defensieminister jv

22 juni 2019

06u37

Bron: dpa 0 De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om Mark Esper, die momenteel is aangesteld als interim-minister van Defensie, te nomineren voor de definitieve post van defensieminister. Dat heeft het Witte Huis laten weten.

Vorige week kondigde Trump aan dat Esper werd aangesteld als nieuwe minister van Defensie ad interim, nadat de toenmalige interim-minister, de 56-jarige Patrick Shanahan, verrassend de handdoek in de ring gooide. Shanahan was zelf ook genomineerd voor de vaste functie, maar trok zich naar verluidt terug na berichten over een verleden van huiselijk geweld ten aanzien van zijn ex-vrouw.

Indien Esper definitief wordt benoemd, volgt hij Jim Mattis op. Die stapte in december op uit protest tegen het beleid van Trump in Syrië.

De nominatie van Esper komt er temidden de oplopende spanningen met Iran, dat zich met het neerhalen van een Amerikaanse drone de woede van Washington op de hals haalde. Het incident leidde donderdag ei zo na tot een Amerikaanse luchtaanval op Iraanse doelwitten. De raid werd uiteindelijk op het allerlaatste moment door Trump afgeblazen.