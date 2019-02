Trump wil koste wat kost muur bouwen: Witte Huis sluit nieuwe shutdown niet uit NLA

10 februari 2019

19u48

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten sluit het Witte Huis een nieuwe shutdown niet uit als Democraten en Republikeinen tegen 15 februari geen akkoord bereiken over de financiering van een muur aan de grens van Mexico. "Een nieuwe shutdown ligt theoretisch nog steeds op tafel", zegt de stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, aan Fox News.

De Amerikaanse president Donald Trump blijft hameren op de noodzaak van een muur aan de grens met Mexico. In het Huis van Afgevaardigden zijn de Democraten sinds vorige maand in de meerderheid. De democraten, waar Trump stemmen van moet krijgen, keuren de financiering van de grensmuur af. Daar eist de president 5,7 miljard dollar voor. De muur staat centraal in het geschil over de begroting, die de voorbije weken leidde tot een stilstand van een aantal departementen van de Amerikaanse regering. Het was de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis.

Op 25 januari bereikten beide partijen een tijdelijk akkoord over het einde van de shutdown. Trump waarschuwde toen al echter voor een nieuwe shutdown als de Democraten niet instemmen met zijn gevraagde financiering voor de grensmuur. "Een nieuwe shutdown ligt in principe nog altijd op tafel", benadrukte Mulvaney vandaag. "We willen het niet, maar de optie ligt open voor de president.”

Eén van de belangrijkste onderhandelaars bij de Republikeinen, senator Richard Shelby, zei vandaag dat de "gesprekken op een dood spoor zitten". "Ik hoop dat we erin slagen de situatie te deblokkeren want de klok tikt", aldus Shelby.

Volgens Trump hebben de Democraten die mee aan de onderhandelingstafel zitten "niet de opdracht gekregen om een akkoord te bereiken en willen zij ook een nieuwe shutdown".

It was a very bad week for the Democrats, with the GREAT economic numbers, The Virginia disaster and the State of the Union address. Now, with the terrible offers being made by them to the Border Committee, I actually believe they want a Shutdown. They want a new subject! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link