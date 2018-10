Trump wil komaf maken met burgerschap op basis van geboorterecht TTR

30 oktober 2018

13u36

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil komaf maken met het zogenaamde burgerschap op basis van geboorterecht. Dat principe houdt in dat kinderen die geboren worden op Amerikaans grondgebied automatisch het Amerikaanse burgerschap verkrijgen.

In een onderhoud met nieuwssite Axios zegt de president dat hij er door middel van een decreet voor wil zorgen dat kinderen van ouders die illegaal in het land zijn en op Amerikaanse bodem werden geboren niet langer aanspraak kunnen maken op burgerschap door geboorterecht.



“We zijn het enige land ter wereld waar een bezoeker een kind krijgt en de baby in wezen een Amerikaans staatsburger is”, zegt Trump. “Het is belachelijk. En het moet stoppen.”

Volgens de president is er geen aanpassing van de grondwet nodig.