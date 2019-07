Trump: “Wil je liever een zenuwachtige, magere Pocahontas als president dan een knap, slim en Stabiel Genie als ik?” kv

11 juli 2019

19u00

Bron: eigen berichtgeving, CNN 8 In het Witte Huis wordt vandaag een topbijeenkomst over sociale media georganiseerd. President Trump, die Twitter beschouwt als zijn favoriete communicatiekanaal, houdt er straks een toespraak. Ondertussen laat hij wel al weten dat het einde van zowel traditionele media als sociale media in zicht is. En dat doet hij - uiteraard - via Twitter. Tegelijkertijd maakt hij van de gelegenheid gebruik om zichzelf nog eens als “Stabiel Genie” in de verf zetten.

Hoewel de bijeenkomst op het Witte Huis straks “Social Media Summit” werd gedoopt, werden er geen afgevaardigden van de belangrijkste sociale netwerken als Facebook en Twitter uitgenodigd. In de plaats daarvan nodigde Trump politieke bondgenoten uit. Het gaat daarbij niet alleen om leiders van traditionele conservatieve denktanks, maar ook trollen en extreemrechtse figuren die een grote aanhang op sociale media hebben. Sommigen van hen staan bekend om het verspreiden van samenzweringstheorieën, leugens en valse informatie.

Het Witte Huis weigert om een lijst van genodigden vrij te geven, maar sommigen van hen pochten zelf al via sociale media over hun uitnodiging. Onder andere radiopresentator Bill Mitchell, die de extremistische QAnon-samenzweringstheorie promootte op Twitter, de anonieme troll Carpe Donktum die een populaire anti-media-meme creërde, en Ali Alexander, een activist die een smeercampagne begon tegen de Democratische presidentskandidate Kamala Harris.

Einde van traditionele én sociale media

Hoewel Trump meermaals per dag zijn plannen, gedachten en meningen ventileert via Twitter, was hij de voorbije jaren ook kritisch voor sociale media, die volgens hem linksgezind zijn en rechtse opiniemakers en rechts gedachtegoed benadelen.

Aanleiding voor de top is een online tool die in mei door het Witte Huis gelanceerd werd en via dewelke mensen een vermoeden van partijdigheid in de media kunnen melden. “Na duizenden reacties ontvangen te hebben, wil de president rechtstreeks in gesprek gaan met deze digitale leiders over de macht van sociale media”, zegt Witte Huis-woordvoerder Judd Deere.

Op Twitter zegt Trump vandaag nog maar eens dat het einde van de traditionele media in zicht is. Bovendien zijn ze minder belangrijk en machtig dan sociale media, schrijft hij. “Als ik het ambt over zes, tien of veertien jaar (grapje) naast me neerleg, zullen ze snel failliet gaan wegens een gebrek aan geloofwaardigheid of goedkeuring van het publiek. Dat is waarom ze me allemaal op een bepaald moment en op een of andere manier zullen steunen”, stelt hij zelfverzekerd. Toch zullen ook sociale media uiteindelijk failliet gaan, concludeert hij.

“Stabiel Genie”

De Amerikaanse president vraagt zijn volgers of ze zich kunnen inbeelden dat ze een andere (Democratische) president zouden hebben dan wat hij te bieden heeft. “Kan je je voorstellen dat je Sleepy Joe Biden of Alfred E. Newman of een zenuwachtige en erg magere versie van Pocahontas (1/1024ste) als president hebt in plaats van wat je nu hebt: zo knap en slim, een echt Stabiel Genie!”

Alfred E. Newman is de fictieve mascotte van het Amerikaanse satirische magazine MAD. Trump gebruikt te naam om te refereren naar Pete Buttigieg, een van de Democratische kandidaten die het volgend jaar tegen hem hoopt op te nemen in de presidentsverkiezingen. Met 1/1024ste verwijst hij naar de DNA-test die senator en presidentskandidate Elizabeth Warren afnam om te bewijzen dat er wel degelijk indiaans bloed door haar aderen stroomt. De test bevestigde dat, maar het bleek om een erg verre voorouder te gaan die zes tot tien generaties geleden leefde.

...The Fake News is not as important, or as powerful, as Social Media. They have lost tremendous credibility since that day in November, 2016, that I came down the escalator with the person who was to become your future First Lady. When I ultimately leave office in six... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...or a very nervous and skinny version of Pocahontas (1/1024th), as your President, rather than what you have now, so great looking and smart, a true Stable Genius! Sorry to say that even Social Media would be driven out of business along with, and finally, the Fake News Media! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link