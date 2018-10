Trump wil hulp aan Centraal-Amerikaanse landen verminderen omdat ze er niet in slagen ‘karavaan’ migranten tegen te houden KVE

22 oktober 2018

18u41

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen de steun aan Centraal-Amerikaanse landen verminderen omdat ze er niet in slagen mensen tegen te houden die "illegaal" naar de VS proberen te komen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd.

In de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, waarbij de Republikeinen vrezen de controle in het Congres te verliezen, zet Trump volop in op immigratie. Dat was ook een van zijn centrale thema's tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.

"Guatemala, Honduras en El Salvador slagen er in niet in om de mensen die hun land verlaten om illegaal naar de VS te komen, tegen te houden. We zullen snijden in de enorme internationale hulp en die significant verminderen", aldus de president in een tweet.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

In een andere ochtendlijke tweet beschuldigt Trump het Mexicaanse leger en de politie ervan er niet in te slagen om de ‘karavaan’, migranten voornamelijk uit Honduras, tegen te houden aan de grens met VS. Hij benadrukt dat hij het Amerikaanse leger heeft ingelicht over deze "nationale noodsituatie".

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Nadat ze een tweede nacht door Mexico trokken, maakten duizenden Hondurezen zich klaar om hun tocht verder te zetten naar de Verenigde Staten. De Mexicaanse autoriteiten konden de ‘karavaan’ donderdag blokkeren, maar veel migranten wisten het land illegaal binnen te komen komen via de Suchiate-rivier die Mexico scheidt van Guatemala.

