Trump wil grootse vuurwerkshow aan Mount Rushmore, in bosrijk gebied

25 juni 2020

14u15

Bron: The Hill - Argus Leader 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil aan de vooravond van de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli een groots vuurwerk laten ontsteken aan Mount Rushmore (South Dakota), het monument met de uit graniet gehakte sculpturen van vier oud-presidenten. Vuurwerk afsteken was tot voor kort verboden wegens het risico op natuurbranden. Ook nu is het in het omliggende dennenwoud in de Black Hills al maanden abnormaal droog. De regering-Trump heeft met de hulp van de Republikeinse gouverneur het verbod laten opheffen.

De eerste ‘Fourth of July’ vieren sinds het coronavirus de VS in zijn greep heeft, wordt anders dan anders voor de Amerikanen. Bij straatfeesten is vuurpijlen de lucht inschieten evenzeer traditie als een buurtbarbecue. Een spetterende vuurwerkshow om de nationale feestdag extra luister te geven en het patriottisme in de verf zetten, kan de Amerikaanse president wel gebruiken nu hij achterligt in de peilingen.

In Mount Rushmore staan de beelden van George Washington (de eerste VS-president), derde president Thomas Jefferson, de na de Burgeroorlog vermoorde Abraham Lincoln en Theodore ‘Teddy’ Roosevelt (president tussen 1901 en 1909). In pre-coronatijden trok het monument per jaar meer dan twee miljoen bezoekers.

“Alleen maar steen”

In een interview met een conservatieve podcaster laakte Trump het vuurwerkverbod dat volgens hem “al twintig jaar van kracht” is. “Om milieuredenen, zeggen ze. Kan je dat geloven, het is daar alleen maar steen”. Het verbod is niet twintig, maar elf jaar oud en kwam tot stand na meerdere branden die het rechtstreekse gevolg waren van vuurwerk. Tussen 1998 en 2009 was dit 21 keer het geval. De brandweer kon de branden tijdig doven en erger voorkomen. Krachtige vuurwerkpijlen vliegen tot meer dan 300 meter de lucht in. Eens geëxplodeerd komen de smeulende resten in een omvangrijk gebied terecht.

De Republikeinse gouverneur van South-Dakota, Kristi Noem, zette eerder dit jaar toch het licht op groen om het verbod of te heffen. Ook het staatsministerie van Binnenlandse Aangelegenheden volgt haar daarin. Vuurwerk zou “geen significante invloed” op het gebied hebben, oordeelde het ministerie deze week. Om een volkstoeloop te vermijden en de social distancing te handhaven, gaat gouverneur Noem 7.500 toegangskaarten verloten.

De voormalige brandbeveiligingsofficier van de regio schiet de plannen af. “De Black Hills kampen met uitzonderlijke droogte. Vuurwerk afsteken moet koste wat kost vermeden worden, punt. Het is niet alleen compleet onnodig, het is duur en mogelijk verwoestend”, verklaarde Bill Gabbert. Trump gaat naar eigen zeggen toch sowieso op 3 juli naar Mount Rushmore. Wordt allicht vervolgd.

Beelden van een vuurwerkshow aan Mount Rushmore, voor het verbod van kracht was