Trump wil grensmuur: in werkelijkheid staat er al 500 kilometer lange wand

26 december 2018

08u28

Bron: NYT 0 Amerikaans president Donald Trump wil koste wat kost een grensmuur die de Verenigde Staten scheidt van buurland Mexico. Zo graag zelfs dat de Amerikaanse overheidsdiensten de werkzaamheden stopzetten . Toch zijn er eigenlijk al duidelijke scheidingswanden voorzien aan de grens met Mexico.

De grens tussen de VS en Mexico is ongeveer 3.200 kilometer lang. Daarvan is bijna 500 kilometer reeds voorzien van hekken, palen, prikkeldraad en tal van andere barrières. De overige kilometers genieten van een natuurlijke scheiding waaronder ruig terrein en de Rio Grande (de Noord-Amerikaanse rivier die ontspring in Colorado en naar het zuiden van New Mexico loopt).





Honderden kilometers aan draad-en hekwerk: daarbij maakt men nog eens een onderscheid tussen de gebieden waar veel migranten te voet trachten over te steken en die gebieden waar dat moeilijker is. Omdat de kans daar groter is dat men een wagen gebruikt in moeilijk gelegen contreien, werden er bijpassende obstructies geplaatst: lage wegblokkades.



Versterking

Toch durft het soms nog wel eens fout te lopen. Daarom worden er tal van drones, camera’s en andere bewakingsinstrumenten ingezet om de fysieke grens te versterken. Vaak zijn het tweedehandsjes van oorlogen in Afghanistan en Irak. In totaal worden er ook nog eens 16.000 grenswachters opgesteld waarvan er 2.182 agenten verantwoordelijk zijn voor de grens in El Paso en 2.199 voor die in San Diego.

Illegale drugssmokkel

Een van de redenen voor de strenge grenscontroles is illegale drugssmokkel. De harddrugs komen de VS binnen via illegale smokkelroutes en –tunnels. Door de talrijke grenscontroles is het aantal pogingen tot een illegale grensoversteek overigens gedaald met 82 procent in vergelijking met achttien jaar geleden.

