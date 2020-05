Trump wil grenshek zwart verven, kostenplaatje minstens 500 miljoen dollar mvdb Bron: The Washington Post

07 mei 2020

13u18 1 Donald Trump wil zijn plannen doorzetten om het nog niet gerealiseerde grenshek tussen de Verenigde Staten en Mexico zwart te laten verven, schrijftThe Washington Post.

De gezaghebbende krant kon door de overheid bestelde kostenramingen inkijken. Door de negen meter hoge stalen en betonnen barrières te voorzien van zwarte verf, wordt het voor vluchtelingen te heet om deze aan te raken, meent de Amerikaanse president. Verwacht kostenplaatje: minstens 500 miljoen dollar (463,5 miljoen euro) indien twee lagen acrylverf wordt aangebracht, meer dan drie miljard dollar (2,78 miljard euro) als duurdere poederlak wordt gebruikt.

Bronnen uit de entourage van Trump maken melding van een vergadering op het Witte Huis vorige maand. The Donald zou daar topadviseur en schoonzoon Jared Kushner de opdracht hebben gegeven om de kosten te ramen. Een bouwbedrijf uit North-Dakota dat een miljoenencontract binnenhaalde om het grenshek in de staat Arizona uit te breiden, zou op aangeven van Trump de enorme verfklus moeten uitvoeren.

Trump zinspeelde al eerder met verfplannen, hooggeplaatste militaren en grensbewakingexperts gaven eerder negatief advies en waren in de waan dat ze de president definitief op andere gedachten haddden gebracht, zo schrijft de krant. Het grenshek blijft een van de speerpunten waarmee Trump wil scoren met het oog op een herverkiezing later dit jaar.

Bouwkundigen en andere experts zijn uiterst kritisch en stellen dat de afrastering in huidige vorm in de zomermaanden sowieso al heel wat hitte absorbeert. Zwarte verf daaraan toevoegen leidt tot een warmtebehoudscapaciteit van minder dan tien procent. Een nieuwe laag verf moet om de tien jaar, stellen ze nog. Een enorme verspilling van belastinggeld, klinkt het. Ook proberen vluchtelingen meestal 's nachts de VS binnen te dringen. Het Witte Huis onthoudt zich van commentaar.

Trump eiste eind 2018 maar liefst 5,7 miljard dollar (5,28 miljard euro) uit de begroting om zijn ‘big, beautiful wall’ te realiseren. Een ‘njet’ van de Democraten volgde, wat zorgde voor een wekenlange shutdown waarbij 800.000 ambtenaren wekenlang niet betaald werden. Pas in februari 2019 leidde dit tot een compromis waarbij 1,4 miljard dollar (1,3 miljard euro) werd uitgetrokken voor de bouw van een 55 kilometer lang grenshek in Texas.