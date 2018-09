Trump wil getuigenis van vrouw die kandidaat-opperrechter beschuldigt van aanranding kv

19 september 2018

18u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat een vrouw die zijn kandidaat als opperrechter voor het Hooggerechtshof van seksuele aanranding beticht, omstandig in het openbaar daaromtrent uitleg geeft. Het staatshoofd zei vandaag werkelijk te willen horen wat zij omtrent Brett Kavanaugh te zeggen heeft.

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) van seksuele aanranding 36 jaar geleden.

Kavanaugh, door Trump in de Senaat voorgedragen als opperrechter bij het Hooggerechtshof, ontkent in alle toonaarden.

Hoe dan ook zou de vrouw, net als Kavanaugh zelf, maandag getuigen in de commissie Justitie van de Senaat. Als zij daar geloofwaardig overkomt, is dat "interessant", zei Trump vandaag. En dan dient een beslissing te vallen. "Wanneer zij opdaagt, is dat wonderbaarlijk, wanneer ze niet opdaagt, is dat te betreuren".

Tevoren had de president gezegd er niet aan te twijfelen dat Kavanaugh zoals gepland opperrechter zou worden. Maar dit heeft in ieder geval al vertraging opgelopen.

De professor heeft volgens een brief van haar advocaat aan voorzitter Chuck Grassley voor haar getuigenis een onderzoek door de federale recherche FBI gevraagd. Maar daar heeft Trump naar eigen zeggen geen oren naar.

Bij een benoeming van Kavanaugh slaat de balans bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie naar het conservatieve kamp door.