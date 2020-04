Trump wil geleidelijke heropening economie VS IB

President Donald Trump wil de Amerikaanse economie geleidelijk heropenen, te beginnen met de staten waarin het coronavirus nauwelijks heeft toegeslagen.

"Onze aanpak omvat drie fases in het herstel van ons economische leven. We gaan niet direct helemaal open, maar voorzichtig stap voor stap. Sommige staten kunnen eerder open dan andere", zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Staten waar het longvirus al minstens twee weken onder controle is, kunnen wat de president betreft hun activiteiten "morgen hervatten". Trump wijst erop dat staten zoals Montana, Wyoming en North Dakota relatief gespaard zijn. "Dat is heel anders dan in New York of New Jersey." In totaal 29 staten zouden volgens hem relatief snel weer open kunnen.

Gouverneurs hebben de leiding

De president benadrukte dat de gouverneurs van de staten, niet het Witte Huis, de leiding hebben in dit proces. Trump: "Als ze gesloten moeten blijven, zullen we dat toestaan. Als ze denken dat het tijd is om te heropenen, zullen we ze de vrijheid en de begeleiding bieden om die taak te volbrengen."

Trumps driefasenplan lekte eerder op de dag al via diverse Amerikaanse media uit. In de eerste fase van de richtlijnen om staten weer te openen kunnen grotere locaties zoals restaurants en bioscopen weer opengaan met inachtneming van sociale afstand van bezoekers en klanten. Niet-essentiële reizen kunnen worden hervat en scholen openen hun deuren weer in fase twee. In fase drie mogen medisch kwetsbare mensen weer aan openbare activiteiten deelnemen.

Ons land verlengde net als Duitsland en Frankrijk de strenge coronaregels onlangs nog tot in mei. Andere landen zoals Denemarken en Oostenrijk versoepelden de beperkingen juist iets. Zij namen ook eerder maatregelen.