Trump wil geheime documenten rond moord op John F. Kennedy openbaar maken aja

17u56

Bron: ANP 0 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump wil de - nu nog geheime - documenten over de moord op John F. Kennedy vrijgeven. Dat kondigde hij zelf aan op Twitter.

Trump maakt in een tweet duidelijk dat hij neigt naar het vrijgeven van de laatste nog geheime documenten, al is dit wel onder voorbehoud. De president kan eventueel ook besluiten om sommige documenten te laten redigeren.



Een bron rond de nationale veiligheidsraad zei eerder nog tegen The Washington Post dat overheidsdiensten druk uitoefenen om sommige documenten niet vrij te geven.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De president beslist

Kenners speculeren volgens The Washington Post al weken over de vraag of Trump de documenten laat vrijgeven. Het is in 1992 wettelijk vastgelegd dat de miljoenen pagina's tekst uiterlijk op 26 oktober 2017 openbaar gemaakt moeten zijn. Alleen de president heeft de macht om die deadline te negeren en informatie toch geheim te laten houden.

Complottheorieën

De moord op de jonge president John F. Kennedy op 22 november 1963 in Dallas, Texas is een sleutelmoment in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens onderzoek van de zogenaamde Warren-commissie naar de feiten was Lee Harvey Oswald de enige dader van de moord, maar veel samenzweringstheorieën hebben daar hun twijfels bij.



Tijdens zijn verkiezingscampagne speculeerde Trump dat de vader van senator Ted Cruz betrokken was bij de moord op de voormalige president. Dat heeft hij echter nooit kunnen hardmaken.





"Geen concrete nieuwe aanwijzingen"

Experten gaan ervan uit dat de publicatie van de resterende "JFK Files" niet zal leiden tot nieuwe concrete aanwijzingen over wat er toen precies gebeurd is. Mogelijk zit in de documenten wel informatie over waarom de CIA in aanloop naar de moord Oswald in de gaten hield, of ze daarbij fouten maakte en of ze daarna probeerde om die eventuele fouten te verdoezelen.