Trump wil geen verdere sancties Saudi-Arabië na moord op Khashoggi: “America First!” Kees Graafland

20 november 2018

20u01

Bron: AD.nl 0 Volgens Donald Trump zullen de Verenigde Staten geen nieuwe sancties opleggen aan Saudi-Arabië naar aanleiding van de moord op Jamal Khashoggi. Ook al is de kroonprins van het land betrokken bij de dood van de kritische journalist. De Amerikaanse president stelt dat het dom zou zijn om zo 110 miljard dollar aan wapencontracten weg te gooien.

Trump nam vandaag stelling met een verklaring die de titel droeg ‘America First!'. Hij stelt dat Saudi-Arabië een cruciale partner is, enerzijds met het in toom houden van Iran en anderzijds als gretige koper van Amerikaans wapentuig. Dat samen weegt volgens Trump op tegen de ‘verschrikkelijke misdaad’ die begin oktober werd begaan tegen Khashoggi, een medewerker van de Washington Post én fel criticus van de Saoedische kroonprins.

De president zei dat zijn regering de moord op Khashoggi niet goedkeurt, maar wel van plan is een “standvastige” bondgenoot van Riyad te blijven. Hij is niet van plan ook een streep te halen door lucratieve Saudische bestellingen bij Amerikaanse wapenfabrikanten. “Als we zo dom zijn die contracten op te zeggen, dan zouden Rusland en China daar enorm van profiteren.”

Broer kroonprins

Khashoggi werd op 2 oktober vermoord in het Saudische consulaat in de Turkse grootstad Istanboel toen hij daar documenten ging ophalen voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde. De Turkse veiligheidsdiensten wezen al snel naar Saudi-Arabië en in het bijzonder kroonprins Mohammed bin Salman als opdrachtgever van de moord. Vorige week werd bekend dat ook de CIA de prins in het vizier heeft. De veiligheidsdienst zou een onderschept telefoongesprek in het bezit hebben tussen Khashoggi en Khalid bin Salman, de Saudische ambassadeur in de Verenigde Staten en een broer van de kroonprins. De ambassadeur zou Khashoggi hebben gebeld om hem te zeggen dat hij naar het consulaat in Istanboel moest om documenten op te halen die hij nodig had om te kunnen trouwen met zijn Turkse vriendin. Hij bezwoer Khashoggi dat dit veilig was.



“Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat de kroonprins kennis had van de tragische gebeurtenis”, zei Trump vandaag. “Misschien had hij dat, misschien had hij dat niet. Maar dat gezegd hebbende, we zullen misschien wel nooit alle feiten van de moord op Jamal Khashoggi kennen.” Volgens de president ontkennen de koning en kroonprins van Saudi-Arabië elke betrokkenheid bij de moord.

Rapport

Mogelijk loopt Trump met zijn verklaring vooruit op een rapport van de CIA over de moord op Khashoggi dat elk moment gepresenteerd kan worden. De verwachting is dat de veiligheidsdienst naar Saudi-Arabië blijft wijzen. “Op dit moment zijn onze veiligheidsdiensten nog bezig met het verzamelen van alle informatie”, aldus Trump.

De Amerikaanse president staat ook onder druk van het Congres, dat om strengere sancties tegen het omstreden koninkrijk vroeg. Trump zei dat zijn land al sancties heeft opgelegd aan de zeventien Saudiërs die betrokken waren bij de moord. Daar wil hij het bij houden. Hij had eerder al aangegeven niet aan de vraag van het Congres te zullen voldoen.