Trump wil geen strengere achtergrondchecks bij wapenverkoop

21 augustus 2019

00u03

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen strengere achtergrondchecks voor mensen die een wapen willen aanschaffen. Dat blijkt uit zijn gesprekken met de Democraten in het Congres die een strengere wapenwetgeving eisen. Onlangs vielen in Dayton en El Paso in totaal 31 doden en tientallen gewonden bij schietpartijen.

Trump zei tegen verslaggevers dat hij ondanks de gesprekken met de Democraten een fel voorstander blijft van het recht van Amerikanen om wapens te bezitten en hield wetgeving voor strengere achtergrondchecks voor mensen die een wapen willen kopen op afstand. “We hebben zeer, zeer sterke achtergrondchecks nu", aldus Trump. “Veel van de mensen die me hier geplaatst hebben (Trump doelt op zijn kiezers, red.) zijn sterke aanhangers van het tweede amendement.”

“Hellend vlak”

Volgens Trump is het een “hellend vlak” om achtergrondchecks uit te breiden, omdat het volgens de president kan leiden tot een situatie “waarin alles wordt afgenomen”.



Daarmee echoot hij het standpunt van de machtige Amerikaanse wapenlobby NRA, die Trump bij zijn verkiezingscampagne voor meer dan dertig miljoen dollar gesteund heeft. Vlak na de schietpartijen in Dayton en El Paso verkondigde Trump nog publiekelijk dat hij belangrijke wetgeving zou ondersteunen om de federale vereisten voor achtergrondcontroles op wapenverkoop uit te breiden. Daar komt hij dus nu op terug, naar verluidt nadat hij door Wayne LaPierre, CEO van de NRA, op de vingers is getikt. Dat meldt The Atlantic.

Democraten eisen actie

Uit verschillende opiniepeilingen blijkt volgens The Guardian dat zo'n 90% van de Amerikaanse bevolking voorstander is van strengere achtergrondcontroles voor mensen die een wapen willen aanschaffen.

De Democraten eisen dan ook actie van Trump. Zo willen ze dat er wetgeving komt die het gebruik van wapenmagazijnen met een hoge capaciteit munitie verbiedt. Bij meerdere bloedbaden werden die magazijnen door de schutters gebruikt.