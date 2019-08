Trump wil geen strengere achtergrondchecks bij wapenverkoop

21 augustus 2019

Bron: The Guardian, ANP

De Amerikaanse president Donald Trump is tegen strengere achtergrondchecks voor mensen die een wapen willen aanschaffen. Dat blijkt uit zijn gesprekken met de Democraten in het Congres die een strengere wapenwetgeving eisen. Onlangs vielen in Dayton en El Paso in totaal 31 doden en tientallen gewonden bij schietpartijen.