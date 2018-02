Trump wil financiering schone energie aan banden leggen IB

01 februari 2018

06u50

Bron: Belga 5 De Amerikaanse regering gaat het Congres vragen om de financiering van schone energie in de begroting van 2018 te verminderen met 72 procent. Dat schrijft de Washington Post vandaag. Het voornemen toont aan welke prioriteit de regering van president Donald Trump geeft aan fossiele brandstoffen.

De krant kreeg documenten in handen die de contouren schetsen van de onderhandelingen over de nieuwe begroting. Het is uiteindelijk het Congres dat het laatste woord zal hebben over de financiering van de overheid. Maar ook al kunnen ze de vraag van het Witte Huis verwerpen, die laat geen twijfel over zijn plannen, schrijft de Post.

Budgettaire impasse

Volgens de krant zijn de gevraagde besparingen nog groter dan die die de regering-Trump had gevraagd voor het huidige fiscale jaar. Vanwege een lange budgettaire impasse zijn die besparingen uiteindelijk nooit uitgevoerd.

Concreet krijgen de afdelingen van het ministerie van Energie die belast zijn met energie-efficiëntie en hernieuwbare energie vandaag 2,04 miljard dollar. Na de gevraagde besparingen van het Witte Huis zou daar nog 575,5 miljoen van overblijven.

Import zonnepanelen gefnuikt

Trump, die prioriteit geeft aan fossiele brandstoffen en klimaatscepticus Rick Perry minister van Energie maakte, stelde vorig jaar federale subsidies voor om de steenkoolsector en de nucleaire sector uit te bouwen. Vorige week verhoogde Trump de douanerechten voor de import van zonnepanelen in de VS - tot groot ongenoegen van de sector.