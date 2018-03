Trump wil farmabedrijven die verslavende pijnstillers maken voor rechter dagen kv

23 maart 2018

19u40 1 De Amerikaanse president Trump zei vandaag tijdens een persconferentie dat zijn administratie bepaalde farmaceutische bedrijven die opioïde pijnstillers vervaardigen, wil aanklagen. Het plan kadert in zijn aanpak van de drugscrisis die de VS in zijn greep houdt.

"We zullen bepaalde farmaceutische bedrijven voor de rechter dagen voor wat ze gedaan hebben en we zullen dat doen voor federale rechtbanken", zo vertelde Trump aan reporters van het Witte Huis.

De VS kampen met een ernstige drugscrisis, waarin opioïde pijnstillers een centrale rol spelen. Het gebruik van zware middelen zoals oxycodon en fentanyl is een ware epidemie. In 2016 stierven in de VS 64.000 mensen aan een overdosis en daarbij bleken opioïden veruit de grootste boosdoener: in 14.400 gevallen waren pijnstillers op voorschrift de boosdoener, 15.400 mensen stierven aan een overdosis heroïne en fentanyl (100 keer krachtiger dan heroïne) of gelijkaardige producten zoals carfentanil (100 keer krachtiger dan fentanyl) maakten maar liefst 20.100 slachtoffers, zo blijkt uit cijfers van de National Centers for Disease Control (CDC).

Amerikaanse artsen waren in de jaren 1990 en 2000 erg kwistig met hun voorschriften voor opioïde pijnstillers. Farmaceutische bedrijven zoals Purdue Pharma voerden erg intensieve campagnes om het middel bij artsen aan te prijzen.

Toen duidelijk werd hoe verslavend de pijnstillers waren, begonnen artsen de middelen steeds minder voor te schrijven. Verslaafden vonden bijgevolg hun weg naar de zwarte markt. De erg verslavende middelen zijn goedkoop te produceren en bijgevolg goud in de handen van drugsdealers.

Eerder deze week kondigde Trump nog aan dat hij een voorstander is van de doodstraf voor drugsdealers. Onder experts en in het Congres kan dat voorstel echter vooralsnog op weinig bijval rekenen.