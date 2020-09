Trump wil eind deze week kandidaat nieuwe opperrechter bekendmaken NLA

21 september 2020

15u45

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil eind deze week, vrijdag of zaterdag, bekendmaken wie hij wil voordragen als nieuwe Amerikaanse opperrechter van het Hooggerechtshof om de overleden Ruth Bader Ginsburg op te volgen. Dat zei hij vandaag in een interview met Fox News.

Voor de bekendmaking zou hij wachten tot na de begrafenis van de overleden opperrechter. De Democraten hadden gehoopt dat Trump tot na de presidentsverkiezingen van 3 november zou wachten met een benoeming.

De progressieve en liberale opperrechter Ruth Bader Ginsburg is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. Van de negen zetels in het Hooggerechtshof zijn er nu nog maar drie in handen van de liberalen. De rechters van deze hoogste rechtbank van de Verenigde Staten zijn voor het leven benoemd. Trump heeft tijdens zijn ambtstermijn reeds twee rechters van het Hooggerechtshof kunnen aanduiden en kan met een derde benoeming zo nog jarenlang een stempel drukken op het hof.

De rechters van het Hooggerechtshof moeten wel worden goedgekeurd door de Senaat, waar momenteel de Republikeinen de meerderheid hebben met 53 van de 100 zeteltjes. Volgens Trump heeft de Senaat "voldoende tijd" om de kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 3 november goed te keuren.

Trump had al aangekondigd dat hij een vrouw zou voorstellen en dat er intussen nog maar vier of vijf vrouwen op de shortlist staan. Hij was op zoek naar een "goed mens" met "zeer, zeer hoge moraal".