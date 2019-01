Trump wil een miljoen ‘goede immigranten’ extra beschermen in ruil voor 5 miljard euro voor de muur, Democraten sturen hem nu al wandelen lva/SVM

19 januari 2019

19u55

Bron: Belga 0 Donald Trump heeft tijdens een persconferentie een nieuwe deal voorgesteld aan de Democraten. De Amerikaanse president wil 700.000 immigranten die als kind illegaal naar de VS kwamen en 300.000 mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning drie jaar langer beschermen. In ruil wil Trump 5,7 miljard dollar (5 miljard euro) om zijn muur te bouwen. De Democraten sturen hem echter nu al wandelen. Van een opening om een einde te maken aan de shutdown lijkt allerminst sprake.

Concreet gaat het onder meer om het Dreamers-programma. Dankzij dat systeem worden honderdduizenden ‘dreamers’ -vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten- beschermd tegen uitwijzing. Heel wat Amerikanen vinden dat zij het recht hebben om legaal in het land te blijven.

Op die manier lijkt Trump een toegeving te willen doen ten opzichte van een oude Democratische eis. ‘The Washington Post’ benadrukt dat de president met dat gebaar de druk op de Democraten opvoert. Maar zij lijken allerminst onder de indruk, sommigen sturen hem nu al zelfs wandelen.

“Als dat het voorstel is, kunnen we daar niet mee akkoord gaan. Ik denk niet dat dit goedgekeurd kan worden in de Senaat”, aldus senator Dick Durbin. Nancy Pelosi, het uithangbord in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, noemde het voorstel op haar beurt onaanvaardbaar. “Het is een slechte poging om de zekerheid in het leven van mensen te herstellen.”

700 miljoen voor humanitaire hulp

Trump beloofde ook nog 800 miljoen dollar (703 miljoen euro) voor humanitaire hulp bij de zuidelijke grens met Mexico en 805 miljoen dollar (708 miljoen euro) voor apparatuur om drugs op te sporen. Er moeten volgens hem ook 2.750 agenten extra ingezet worden. 57 bijkomende rechters zijn nodig om de 900.000 migratiezaken af te handelen.

“We willen de humanitaire crisis beëindigen met deze deal”, aldus Trump. “Zo lossen we de meest nijpende problemen van ons migratiesysteem op.”

Trump benadrukte dat dit een aanbod is dat is gebaseerd op ideeën van de Democraten. “Beide partijen moeten nu de politieke moed tonen om het migratieprobleem op te lossen en de shutdown te beëindigen. Dit is een goed compromis.” De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell zal het wetsvoorstel komende week indienen.

Miljard dollar voor “grensgerelateerde uitgaven”

Volgens ‘The New York Times’ zouden de Democraten wel bereid zijn om iets meer dan 1 miljard dollar extra te voorzien voor “grensgerelateerde uitgaven”. Zowat de helft van het geld (524 miljoen dollar) zou voorzien zijn voor bijkomende infrastructuur voor havens die aan de grens liggen. De rest (563 miljoen dollar) is voor 75 bijkomende immigratierechters die asielaanvragen moeten beoordelen. Er is in dat voorstel dus geen sprake van geld voor een grensmuur.

Langste shutdown ooit

Trumps verkiezingsbelofte om een muur te bouwen aan de grens met Mexico heeft geleid tot een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. De Democraten weigeren geld voor de bouw van een muur uit te trekken in de begroting. Trump weigert een wet te ondertekenen waarin de 5,7 miljard dollar voor de bouw van een muur niet opgenomen is.

De shutdown duurt al vier weken en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 ambtenaren worden erdoor getroffen.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Tienduizenden vrouwen eisen meer rechten

In verschillende steden in de VS komen intussen tienduizenden mensen op straat voor de Women’s March. Ze betogen voor meer vrouwenrechten, maar ook tegen het beleid van Trump. De derde editie van die mars dreigt echter te worden overschaduwd door verdeeldheid binnen de beweging.

De Women’s March ontstond in 2017 in de nasleep van de verrassende overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen. Voor de eerste editie kwamen minstens één miljoen mensen op straat, maar nu ligt de organisatie onder vuur na beschuldigingen van antisemitisme.

‘Pussy hats’

Oorzaak is de deelname van Tamika Mallory, een van de organisatoren van de mars, aan een bijeenkomst van Louis Farrakhan. Hij is de leider van de Nation of Islam en laat zich regelmatig antisemitisch uit. Medeorganisatrice Vanessa Wruble heeft daarom de organisatie verlaten. Als gevolg van die verdeeldheid vinden in New York nu twee concurrerende vrouwenmarsen plaats.

De deelnemers dragen opnieuw de roze gebreide mutsen (‘pussy hats’), die zijn uitgegroeid tot een symbool voor de vrouwenmarsen. De betogers hebben ook protestborden mee met boodschappen waarin gevraagd wordt om het recht op abortus en om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.