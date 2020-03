Trump wil duizenden passagiers cruiseschip niet aan land laten: “Ik wil liefst dat de huidige cijfers zo blijven” TT

07 maart 2020

15u06

Bron: Reuters, CNN, The Guardian 3 Amerikaans president Donald Trump heeft zelf geen zin om de naar schatting 3.500 passagiers op het cruiseschip Grand Princess aan land te laten in de VS. Het schip vaart momenteel voor de Californische kust, gisteren bleken 21 van 45 geteste opvarenden besmet te zijn met het coronavirus. Maar Trump vindt in tegenstelling tot experts niet dat de passagiers en crewleden op een gecontroleerde manier van het schip moeten worden gehaald. “Ik wil liefst dat de huidige cijfers (van Amerikaanse besmettingen, red.) zo blijven”, zo zei hij tegen journalisten. “Ik hoef geen verdubbeling door één schip waar wij niks aan konden doen.”

Trump deed zijn opmerkelijke uitspraak gisteren tijdens een bezoek aan een centrum van het Amerikaanse CDC, de Centers for Disease Control and Prevention. De president zei er wel meteen bij dat hij de beslissing niet zelf zou nemen en het zou overlaten aan de experts in zijn regering. “Het is niet de schuld van de mensen op het schip, ok? Het zijn meestal Amerikanen, dus ik kan met beide opties leven. Persoonlijk zou ik ze liever op het schip laten, maar ik zou het snappen als ze ze er toch af willen halen. Ik heb ze de autoriteit gegeven zelf te beslissen.”



Ook vicepresident Mike Pence zei eerder al dat de meer dan 2.400 passagiers en 1.100 crewleden voor hun eigen veiligheid best van het schip worden gehaald. Vandaag is beslist dat iedereen sowieso getest zal worden, maar het is niet duidelijk of de passagiers ook van het schip mogen. Vandaag werd al iemand per helikopter van het schip gedragen omdat die persoon “medische aandacht” nodig had. In welke toestand de passagier exact is, is niet bekend.

"Dat hij me dan maar eten komt brengen”

Dat Trump de cijfers belangrijker lijkt te vinden dan de gezondheid van duizenden Amerikaanse en buitenlandse opvarenden, leverde hem op sociale media heel wat kritiek op. Een van de passagiers antwoordde op CNN dat Trump haar dan maar haar eten en handdoek mocht komen brengen.



De Grand Princess was op een twee weken durende cruise van San Francisco naar Hawai, en moest normaal gezien vandaag terug aankomen in de Californische stad. Maar het schip mocht van de stad niet aanleggen nadat bleek dat 21 van de 45 geteste personen besmet waren met het coronavirus.

“Doodstraf”

Op het schip zitten heel wat oudere passagiers, en onder hen ook een 60-jarige vrouw met kanker, die tijdens een pauze in haar chemobehandeling een twee weken durende cruise had geboekt. De vrouw maakt zich zorgen aangezien ze mogelijk haar volgende chemokuur moet missen, zegt Kari Kolstoe uit North Dakota aan Amerikaanse media.

Ook een Britse vrouw trok gisteren in The Telegraph aan de alarmbel, omdat haar 90-jarige vader op het schip vastzit. Zij had het over “de doodstraf” als het schip net zoals het andere cruiseschip Diamond Princess lange tijd in quarantaine zou moeten blijven. Op de Diamond Princess, die enkele weken in de Japanse haven van Yokohama vast lag, raakten uiteindelijk zo’n 700 opvarenden besmet. Volgens gezondheidsexperts had de quarantaine, waarbij niemand van boord mocht, net aan de verspreiding van het virus bijgedragen. Zeven opvarenden overleden ondertussen aan het virus.