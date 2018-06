Trump wil "derde weg" om illegale migrantenfamilies samen vast te kunnen houden IB

20 juni 2018

00u57

Bron: VRT, The Guardian 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat het Congres een “derde weg” goedkeurt om illegale migranten en hun kinderen als gezinseenheid samen vast te houden. De Republikeinen werken aan een wetsvoorstel.

Volgens Trump heeft hij maar twee manieren om met illegale immigratie om te gaan: een ontmoedigingsbeleid door migranten en hun kinderen aan de grens te scheiden ófwel de grenzen volledig opengooien.

Nu gaat Trump voluit voor de eerste optie en dat is hem op veel kritiek komen te staan. Om die reden wil hij dat het Congres hem via de wet een ‘derde weg’ aanreikt. Die weg zou Trump moeten toelaten migrantenfamilies als gezinseenheid vast te houden en samen te kunnen uitzetten. “We moeten stoppen met gezinnen te scheiden, maar we kunnen mensen ook niet zomaar laten binnenstromen. Politiek correct of niet: ons land heeft veiligheid nodig”, aldus de president.

I want to take a moment to address the current illegal immigration crisis on the Southern Border...it has been going on for many, many decades... pic.twitter.com/1F7EK9Ef88 Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Zero-tolerance-beleid

Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk om gezinnen in hun geheel vast te houden. De scheidingen van ouders van hun kinderen gebeuren, sinds het ‘zero tolerance’-beleid dat Justitieminister Jeff Sessions in april van dit jaar aankondigde, dan ook wanneer volwassenen worden opgepakt die illegaal de grens oversteken. Aangezien hun kinderen niet in een volwassenengevangenis mogen verblijven, worden zij apart vastgehouden.

De president beschuldigt de Democraten van het veroorzaken van de huidige migratiecrisis, maar dat is dus niet helemaal terecht, aangezien het ‘zero-tolerance’-beleid dat voor de scheiding van kinderen van hun ouders zorgt door zijn eigen minister van Justitie werd ingesteld.

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Onbegeleide minderjarigen

Volgens een migratiewet die in 1997 werd ingesteld (onder president Clinton) kan iedereen die illegaal het land inkomt, worden opgepakt. De wet stelt echter ook dat wanneer kinderen worden opgepakt, ze meteen weer moeten worden vrijgelaten. In de praktijk konden kinderen alleen van hun ‘ouders’ gescheiden worden als er sprake was van het smokkelen van kinderen of wanneer bleek dat de begeleiders van de kinderen níet de echte ouders bleken te zijn. In dat laatste geval werden die kinderen beschouwd als ‘onbegeleide minderjarigen’ en kwamen ze in een systeem terecht waarbij er naar eventuele familieleden in de VS werd gezocht om hen op te nemen: als dat niet lukt, worden ze gedeporteerd. In de tussentijd zitten ze vast. Dat gebeurde dus ook onder president Obama, maar onder zijn bewind werden kinderen nooit van hun échte ouders gescheiden.

‘Catch en release’-beleid

Obama zette op zijn beurt hele gezinnen die illegaal de grens probeerden over te steken vast en hield ze soms maandenlang vast zonder uitleg. Ook dat beleid werd fel bekritiseerd en uiteindelijk geblokkeerd door het federaal gerechtshof in 2015. Vanaf dat moment werden illegale families na registratie in hun geheel vrijgelaten tot hun zaak voorkwam voor het gerecht. In de praktijk bleek echter niet iedereen weer te komen opdagen bij het voorkomen van hun zaak en verdwenen hele families moedwillig in de illegaliteit.

De regering van Trump bekritiseerde dit als een ‘catch en release’-beleid, het ‘vangen en teruggooien’, waarbij je eerst de illegale migranten oppakt en registreert, maar ze daarna weer (tijdelijk) vrijlaat.

Republikeins plan

De Republikeinse meerderheid van het Huis van Afgevaardigden wil de regels aanpassen zodat minderjarige migranten langer dan 20 dagen zouden kunnen worden vastgehouden, waardoor ze wél samen met hun ouders kunnen worden vastgehouden. De Republikeinse meerderheid in de Senaat stelt een gelijkaardige wet voor, die toelaat om migranten en hun kinderen samen vast te houden en gezinnen voorrang te geven in de procedure, zodat zij sneller door het systeem gaan en eerder weten of ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen of niet.

Een pennenstreek

Volgens fractieleider Mitch McConnell staan alle Republikeinse senatoren achter dit voorstel, maar hebben ze ook de steun van enkele Democratische senatoren nodig omdat een meerderheid van 60 senatoren op 100 nodig is. De Democratische fractieleider Chuck Schumer heeft al laten weten dat de Democraten die steun niet zullen geven omdat het volgens hem nu al binnen de mogelijkheden van Trump ligt om de gezinnen van migranten samen te houden. “Jij kan dit zelf oplossen”, zei Schumer tegen Trump, terwijl hij een pen vasthield om te benadrukken hoe snel de praktijk gestopt zou kunnen worden – met een pennenstreek van de president.