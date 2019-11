Trump wil dat Oekraïense president naar Witte Huis komt IB

03 november 2019

01u45

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn veelbesproken Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski de Verenigde Staten en het Witte Huis bezoekt. “Ik zou hem zeker uitnodigen”, aldus Trump.

Een telefoongesprek op 25 juli tussen Trump en Zelenski is aanleiding voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een onderzoek te starten naar een afzettingsprocedure rond Trump. De Amerikaanse president zou zijn ambtsgenoot in dat gesprek gevraagd hebben om onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.

“Het lijkt mij geweldig als hij naar het Witte Huis zou komen, als hij dat zou willen en ik denk dat hij dat wel wil”, aldus Trump zaterdag tegen verslaggevers.

