Trump wil dat justitieminister uitzoekt wie anoniem opiniestuk schreef in New York Times KVDS

07 september 2018

18u50

Bron: AP 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn justitieminister Jeff Sessions uitzoekt wie het anonieme opiniestuk schreef in The New York Times dat beweert dat er een verzet werkzaam is in het Witte Huis. Dat meldt persbureau AP.

Volgens Trump is het onderzoek nodig voor de nationale veiligheid. Het is niet duidelijk welke wet hij vindt dat er gebroken is. Op de vraag of hij ook actie wil ondernemen tegen de krant, antwoordde hij: “We zullen zien, ik ben het aan het bekijken.” Eerder noemde hij het al “een schande” dat The New York Times het stuk had gepubliceerd en dat herhaalde hij nu.

Topmedewerker

Het opiniestuk – dat woensdag verscheen – zou volgens The New York Times geschreven zijn door een topmedewerker van Trump en beweert dat een deel van de administratie de president tegenwerkt.





Op het internet doen inmiddels de wildste geruchten de ronde over wie de mol precies zou zijn. De theorieën gaan van vicepresident Mike Pence en persoonlijk assistent Kellyanne Conway tot stafchef John Kelly en… justitieminister Jeff Sessions.