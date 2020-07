Trump wil dat illegale immigranten niet meegeteld worden bij volkstelling voor het bepalen van de vertegenwoordiging in het Congres KVE

21 juli 2020

22u58

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft opdracht gegeven bij de komende volkstelling illegale immigranten niet mee te tellen voor het bepalen van de vertegenwoordiging in het Congres. De ongekende stap gaat in tegen het al lang geaccepteerde grondwettelijke mandaat om elke tien jaar elke persoon in het land te tellen, als basis voor het bepalen van de vertegenwoordiging in de 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden.

"Met het oog op de herverdeling van vertegenwoordigers na de volkstelling van 2020, is het het beleid van de Verenigde Staten om buitenlanders die geen legale immigratiestatus hebben, uit te sluiten van de verdeelsleutel", aldus het bevel van Trump. Het uitsluiten van migranten zonder papieren bij het instellen van congresdistricten "stemt meer overeen met de beginselen van representatieve democratie", zegt hij. Staten die een beleid hebben dat illegale immigranten aanmoedigt "mogen niet worden beloond met een grotere vertegenwoordiging", volgens Trump.

Hij wees op het sterk Democratische Californië, de meest bevolkte staat van het land met 53 vertegenwoordigers in het Huis. Zo'n 6 procent van de bevolking van Californië is illegaal en als die niet wordt meegeteld, zou de staat twee of drie zetels in het Congres verliezen.



Iedere staat krijgt een deel van de 435 congreszetels op basis van het bevolkingsaantal. Historisch gezien is de zetelverdeling gebaseerd op de totale bevolking, ongeacht de immigratiestatus. De memo van Trump sluit diegenen uit die niet legaal in de Verenigde Staten zijn.