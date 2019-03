Trump wil conservatieve advocaat zonder diplomatieke ervaring benoemen tot ambassadeur in Mexico KVDS

19 maart 2019

15u47

De Amerikaanse president Donald Trump wil een conservatieve advocaat benoemen tot ambassadeur van de VS in Mexico. Een delicate kwestie gezien de plannen van de president om een muur te bouwen op de grens met zijn buurland.

Christopher Landau was al medewerker van twee conservatieve rechters van het Hooggerechtshof voor hij zich ging toeleggen op beroepsprocedures. Hij heeft geen enkele diplomatieke ervaring, maar volgde wel cursussen over Latijns-Amerika aan de universiteit van Harvard en spreekt Spaans. Zijn vader George was ambassadeur van de VS in Chili, Paraguay en Venezuela. De Senaat moet de benoeming wel nog goedkeuren.





De VS hadden geen ambassadeur meer in Mexico sinds Roberta Jackson, benoemd door Barack Obama, de post verliet in mei. Jackson had na haar ontslag als ambassadeur gezegd dat ze het beleid van Trump "on-Amerikaans" vond en dat die immigratiepolitiek zou knagen aan de invloed van de VS in de regio.