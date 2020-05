Trump wil China betrekken bij gesprekken met Rusland over ontwapening LH

07 mei 2020

19u53

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft er tijdens een telefoongesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin op aangedrongen dat China wordt betrokken bij gesprekken over wapenbeheersing.

"President Trump herbevestigde dat de Verenigde Staten toegewijd is aan effectieve wapencontrole waarbij niet enkel Rusland maar ook China betrokken is. Hij kijkt uit naar de toekomstige gesprekken om een dure wapenwedloop te vermijden", zei het Witte Huis na afloop van het gesprek in een verklaring.

Van alle voorgaande afspraken tussen de Verenigde Staten en Rusland rond wapenbeheersing is nog maar één verdrag van kracht. Dat is het Nieuwe START-verdrag dat volgend jaar afloopt, en de grootte van hun arsenaal in toom houdt. In het akkoord werden ook afspraken gemaakt over inspectie- en controlesystemen.

INF-verdrag

Vorig jaar trokken Rusland en Amerika zich terug uit het INF-verdrag, dat landgebaseerde kernwapens voor de korte en middellange afstand verbood. Washington beschuldigde Moskou ervan zich niet aan de afspraken te houden, maar gaf ook aan niet gebonden te willen zijn door verdragen waarbij opkomende macht China niet betrokken is. Trump zegt dat de nucleaire capaciteit en het aantal raketten van Peking snel toenemen.