Trump wil berecht worden in Senaat in afzettingsprocedure: “Ik wil een proces” TT AW

22 november 2019

14u49

Bron: Reuters, Belga, ANP 5 Amerikaans president Donald Trump wil dat de Senaat een rechtszaak tegen hem voert in de afzettingsprocedure. “Ik wil een proces”, zei hij vanmorgen in de ochtendshow Fox & Friends op Fox News. Zo’n rechtszaak is de normale procedure in een impeachment-zaak, en Trump heeft er naar eigen zeggen dus geen angst voor.

“Ik denk dat het erg moeilijk voor hen is om een impeachmentprocedure tegen je te voeren als ze absoluut niets in handen hebben”, zei Trump vrijdag in een telefonisch interview met Fox News. “Ik wil een proces”, zei hij plots, maar hij wou er niet verder op ingaan toen hem daarover vragen gesteld werden.

De president spendeerde een groot deel van het interview, dat bijna een uur duurde, aan het uithalen naar verscheidene kroongetuigen in het impeachmentonderzoek. Over andere getuigen zei hij dat hij ze niet kende, zelfs Gordon Sondland, die één miljoen dollar schonk voor de politieke campagne van Trump en dan ambassadeur bij de Europese Unie werd. Trump noemde Adam Schiff, de Democratische leider van het impeachmentonderzoek, “corrupt”, “onbetrouwbaar” en een “halvegare”.

Afzettingsprocedure

De Democraten verklaarden gisteren dat ze de afzettingsprocedure tegen midden december hopen te kunnen afronden in het Huis van Afgevaardigden. Als ze Trump daarna veroordeeld willen zien, moeten ze zijn zaak volgens de procedure doorsturen naar de Senaat. De kans dat dat gebeurt is groot, aangezien de Democraten de meerderheid hebben in het Huis.

In de Senaat vindt dan de eigenlijke rechtszaak plaats op basis van het onderzoek van het Huis. De Republikeinen bezitten daar de meerderheid, waardoor ze een mogelijk proces direct zouden kunnen afschieten. Toch willen ze een proces, zodat de president “zich met feiten kan verweren”, schreef Politico gisteren ook al.

Een president kan uiteindelijk enkel veroordeeld worden als twee derde van de 100 senatoren hem veroordelen, en de Democraten hebben slechts 47 zetels. Een groot deel van de Republikeinse senatoren zou Trump dus moeten laten vallen, wat weinig waarschijnlijk is.



Democraat: Feiten van Trump zijn “veel ernstiger” dan die van Nixon

Volgens Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis die het impeachmentonderzoek tegen Trump leidt, zijn de feiten die de huidige president gepleegd heeft trouwens veel erger dan die van oud-president Richard Nixon.

Nixon kwam in 1974 in opspraak in verband met het Watergateschandaal. De Republikein nam zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd. Tegen die tijd was hij de steun van zo goed als alle leden van het Congres - Democraten én Republikeinen - kwijtgeraakt.

“Wat hier is gebeurd, is veel ernstiger dan een inbraak van een derde partij op een hoofdkwartier van een democratische campagne, we hebben het (...) over het bevriezen van militaire hulp aan een bondgenoot: het gaat veel verder wat Nixon deed”, verklaarde Schiff op het einde van een lange reeks hoorzittingen in het Congres.