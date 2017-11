Trump wil bemiddelen in conflict rond Zuid-Chinese Zee

REUTERS Mischief Reef en de Spratley Eilanden in de Zuid-Chines Zee, waarover een conflict bestaat. Archieffoto.

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om als bemiddelaar op te treden in het conflict omtrent de Zuid-Chinese Zee. Dat zei Trump vandaag in Hanoi bij de start van een ontmoeting met de Vietnamese president Tran Dai Quang.