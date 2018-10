Trump wil arsenaal kernwapens uitbreiden, Rusland belooft militaire balans te “herstellen”

23 oktober 2018

01u36

Bron: Belga, BBC, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil het kernwapenarsenaal van de VS uitbreiden om de druk op Rusland en China op te voeren. Dat zei hij maandag. Het Kremlin dreigde er dan weer mee dat het in dat geval maatregelen zal nemen om de militaire balans tussen beide landen weer in evenwicht te brengen.

Vlak voor hij naar Texas zou afreizen voor een campagnebijeenkomst zei Trump maandag in het Witte Huis dat de dreiging “China omvat, en Rusland, en al wie dit spel spelen wil”. “Met mij kan je dit spel niet spelen”, dreigde hij. “Rusland heeft zich niet aan het akkoord gehouden... Als zij dat doen, dan zullen we allemaal slim zijn en zullen we allemaal stoppen. En niet alleen stoppen, we zullen afbouwen, wat ik graag zou doen”, aldus de president van de VS. Totdat alle partijen stoppen met de ontwikkeling van nieuwe kernwapens “zal er niemand zijn die ook maar een beetje bij ons in de buurt komt”, klonk het verder.

“Wij hebben veel meer geld dan eender wie. We zullen het uitbouwen”, besloot Trump. De Verenigde Staten gaven in 2017 610 miljard dollar uit aan defensie.

Terugtrekking uit akkoord

Trump herhaalde dat de VS zich willen terugtrekken uit een belangrijk nucleair verdrag met Rusland. Het INF-verdrag bant nucleaire en conventionele raketten op het vasteland met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer. Staatshoofden Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov ondertekenden het verdrag in 1987 in volle Koude Oorlog.

“Ik beëindig het akkoord, omdat het niet nageleefd wordt”, zei Trump, verwijzend naar de Russen. “Ze hebben zich niet aan de geest van het akkoord of aan het akkoord zelf gehouden.” China is dan weer geen partij in het akkoord, hoewel dat volgens Trump wel zo zou moeten zijn. “Ze moeten erin.”

Bolton in Moskou

John Bolton, Amerikaans adviseur nationale veiligheid, vertoeft momenteel in Moskou voor gesprekken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en Nikolai Patrushev, de secretaris van de Russische veiligheidsraad. Daar kreeg hij te horen dat de Amerikaanse terugtrekking een “rake klap” zou betekenen voor het niet-proliferatieverdrag. Het Kremlin waarschuwde Bolton dat Rusland maatregelen zou treffen om te garanderen dat het nucleaire machtsevenwicht tussen beide landen bewaard blijft.

Patrushev zou wel aangegeven hebben dat Rusland bereid is om met de VS samen te werken aan de verwijdering van “gezamenlijke grieven” uit het akkoord.

“Wereld gevaarlijker”

De Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag is een erg verontrustende zaak, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov: “Dergelijke maatregelen kunnen de wereld gevaarlijker maken.”

“De schrapping van de voorzieningen van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF) dwingt Rusland ertoe om maatregelen te nemen voor zijn eigen veiligheid”, aldus Peskov. “Wat betekent de schrapping van het INF-verdrag? Het betekent dat de VS niets vermommen, maar in de toekomst openlijk starten met de ontwikkeling van deze systemen. En als deze systemen ontwikkeld worden, dan zijn er acties nodig van andere landen, in dit geval Rusland, om het evenwicht op dat vlak te herstellen.”