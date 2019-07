Trump wil Amerikaanse troepen weg uit Afghanistan vóór verkiezingen KVDS

29 juli 2019

18u18

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan begint vóór de presidentsverkiezingen van november volgend jaar. Dat heeft Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd. Trump wil eind 2020 een tweede mandaat krijgen als president van de VS.

Toen Pompeo gevraagd werd tijdens een bezoek aan de Economic Club in Washington of hij een vermindering van de Amerikaanse troepen in Afghanistan zag zitten voor de volgende stembusslag in de VS, zei hij klaar en duidelijk: "Dat is precies de instructie die ik van de president heb gekregen. Hij was ondubbelzinnig: maak een einde aan die eindeloze oorlog en begin met de terugtrekking", voegde de minister eraan toe.

Taliban

Trump had voor zijn verkiezing in 2016 beloofd om troepen uit dat land terug te trekken, maar eens aan de macht stuurde hij net méér troepen. Er zijn nu 14.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan.





Sinds een jaar praten de Amerikanen met de taliban in de hoop een vrede tot stand te brengen zodat ze kunnen vertrekken. En nu herhaalt Trump dus zijn wil om een einde te maken aan de "oorlogen zonder einde", zodat de interventies in het buitenland kunnen worden stopgezet. (lees hieronder verder)

Volgens Pompeo schieten de onderhandelingen goed op. Hij zegt "optimistisch" te zijn. Washington wil de vredesgesprekken nu nog een versnelling hoger schakelen met het oog op de presidentsverkiezingen in Afghanistan eind september en de start van de race naar het Witte Huis volgend jaar.

De Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad is momenteel in Kaboel en gaat over enkele dagen naar Doha in Qatar voor nieuwe gesprekken met de opstandelingen.