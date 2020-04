Trump wil Amerikaanse economie met "big bang" opnieuw openen TT

09 april 2020

08u26

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump wil de Amerikaanse economie graag met een "big bang", een grote knal, openen, maar gaat hiervoor wachten tot het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus daalt. Dat zei hij gisteren op zijn dagelijkse persbriefing. Een timing over het heropstarten van de economische activiteit gaf de president niet. Het aantal dodelijke slachtoffers in de VS lag de afgelopen 24 uur opnieuw op bijna 2.000, voor de tweede dag op rij, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins universiteit.

Trump sluit niet uit dat het afbouwen van de lockdown geleidelijk zal gebeuren. Dat kan ook sneller gaan in regio's die weinig getroffen zijn door het virus, zei hij.

De president wilde zich niet vastpinnen op een datum. "We moeten voorzichtig zijn en de adviezen van de experts volgen", klonk het, terwijl diezelfde Trump twee weken geleden nog mikte op Pasen om de economie weer op te starten. Hoe beter de Amerikanen de richtlijnen van social distancing volgen, hoe sneller het gaat, was zijn advies.



Uit de jongste statistieken van de Johns Hopkins universiteit blijkt dat er de voorbije 24 uur 1.973 Amerikanen gestorven zijn aan het nieuwe coronavirus. Dat is iets meer dan de 1.939 op dinsdag en meteen het hoogste dagcijfer sinds de uitbraak van de pandemie. In de VS stierven in totaal al 14.695 mensen aan het longvirus, waarmee het land op gelijke hoogte komt met Spanje, maar na Italië (17.669).



