Trump wil 42 miljard voor nucleaire bewapening, met nieuw onderzees kernwapen als pronkstuk KVDS

11 februari 2020

12u36

Bron: NY Times, Defense News 4 De Verenigde Staten steken een tandje bij in de wapenwedloop met Rusland en China. In het begrotingsvoorstel voor 2021 dat de Trump-administratie maandag vrijgaf, zou in totaal 46 miljard dollar (42 miljard euro) vrijgemaakt worden voor nucleaire wapenprogramma’s. Pronkstuk moet een nieuwe kernkop worden die kan worden afgevuurd vanop een onderzeeër: de W93.

De nieuwe kernkop zou ontwikkeld worden door de National Nuclear Security Administration, een onderdeel van het ministerie van Energie dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe kernwapens. De dienst zou maar liefst 19,8 miljard dollar (18,1 miljard euro) toebedeeld krijgen in de nieuwe begroting, dat is 19 procent meer dan vorig jaar.

Productie

De nieuwe W93 zou pas in 2034 in productie gaan. Een andere nieuwe kernkop die ontwikkeld zou worden is de 87-1: een nieuwe versie van een 40 jaar oud thermonucleair wapen voor raketten die vanop land gelanceerd worden. De productie daarvan zou starten in 2030.





Verder is er 15,5 miljard dollar (14,2 miljard euro) voor de Space Force die Trump in het leven riep. Die moet eventuele aanvallen op de VS tijdig detecteren en nieuwe aanvalswapens ontwikkelen.

Er gaat ook geld naar middellangeafstandsraketten en hypersonische wapens. Voor die laatste is 3,2 miljard dollar (2,9 miljard euro) uitgetrokken, een kwart meer dan vorig jaar. Dergelijke wapens volgen een onvoorspelbaar pad en gaan razendsnel, waardoor ze moeilijker af te weren zijn.

De nieuwe begroting toont dat Trump vindt dat de Verenigde Staten de machtigste nucleaire mogendheid moeten blijven en het nucleair arsenaal misschien zelfs moeten uitbreiden. Dat in contrast met de Obama-administratie, die de rol van nucleaire wapens net wilde verkleinen.

Nieuwe president

Nog een kanttekening: de nieuwe nucleaire wapens waarvan sprake – de W93 en de 87-1 – zouden pas in productie komen nádat Trump het Witte Huis verlaten heeft, zelfs als hij een tweede termijn krijgt. Een nieuwe president zou de plannen dus nog stokken in de wielen kunnen steken.