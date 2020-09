Trump wil 150 miljoen snelle coronatests verdelen in VS IB

29 september 2020

01u36

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen overgaan tot de verdeling van 150 miljoen snelle coronatests, waarmee op 15 minuten tijd kan worden vastgesteld of iemand besmet is met het virus. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandag aangekondigd.

De antigeentests zullen in de loop van de komende weken verdeeld worden, zo deelde de president mee tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

"Vijftig miljoen van die tests zullen dienen ter bescherming van de meest kwetsbare gemeenschappen", zoals ouderen en mensen in verpleeghuizen, zo klonk het nog. De overige honderd miljoen tests worden ter beschikking gesteld van de deelstaten.

Bedrijven en scholen openhouden

Trump stelt dat de deelstaten nu beter in staat zullen zijn om bedrijven en scholen open te houden. Door de maatregel zal het voor alle staten mogelijk worden om bijvoorbeeld "regelmatig tests uit te voeren bij alle leerkrachten bij wie dat nodig is".

"In korte tijd heeft mijn regering het meest geavanceerde testsysteem ter wereld opgebouwd", aldus nog Trump. De president wijst er ook op dat de VS sinds het begin van de pandemie al meer dan 100 miljoen coronatests hebben uitgevoerd. "Veel meer dan om het even welk ander land.”