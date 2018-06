Trump wijzigt toon en verlengt sancties tegen Noord-Korea FT

23 juni 2018

08u27

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump vindt Noord-Korea toch nog steeds een "ongewone en buitengewone bedreiging" voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Hij ondertekende gisteren een order waarmee de sancties tegen het land met minstens een jaar worden verlengd, meldden Amerikaanse media.

Kort na zijn historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eerder deze maand was Trumps toon nog een stuk geruststellender. Hij verklaarde toen dat de nucleaire dreiging door de ontmoeting verdwenen was. 'Slaap lekker vannacht', liet hij via Twitter weten.

"De aanwezigheid en het risico van verspreiding van voor wapens bruikbare splijtstoffen op het Koreaanse schiereiland en de acties en het beleid van de regering van Noord-Korea, blijven een ongewone en buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten'', schrijft Trump nu.

Na zijn ontmoeting met Kim beloofde Trump de 'oorlogsspelletjes' met Zuid-Korea stop te zetten. De volgens de president 'provocerende en dure' oefeningen werden gisteren voor onbepaalde tijd geschorst. Het Pentagon liet weten dat de oefeningen zijn opgeschort om de 'aanstaande onderhandelingen' te steunen. Een verdere beslissing over de war games hangt af van Noord-Korea's houding bij de onderhandelingen die geleid worden door buitenlandminister Mike Pompeo.