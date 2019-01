Trump wijst uitstel State of the Union van de hand en “kijkt er naar uit” Congres toe te spreken, maar Pelosi verbiedt hem de toegang TT

23 januari 2019

20u27

Bron: Reuters 0 Amerikaans president Donald Trump voelt er niets voor zijn jaarlijkse beleidstoespraak, de State of the Union, uit te stellen door de shutdown. Hij wijst de suggestie van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, om de rede uit te stellen, in een brief helemaal af. Als reactie zegt Pelosi nu dat de State of the Union afgelast is zolang de overheid niet opnieuw open gaat.

Pelosi, die Trump formeel moet ‘uitnodigen’ in het Congres, had Trump gesuggereerd dat zijn State of the Union niet kon doorgaan omdat de Amerikaanse overheid deels gesloten is door de shutdown. Zijn veiligheid kan niet volledig gegarandeerd worden, klonk het vorige week bij de Democrate.

Maar Trump legt die 'suggestie' vandaag naast zich neer. Hij schreef Pelosi een brief waarin hij haar zegt “uit te kijken” naar de State of the Union, zoals voorzien op 29 januari. “Het zou erg spijtig zijn voor ons land als de State of the Union niet op tijd, volgens planning en, zeer belangrijk, op de juiste locatie zou gegeven worden”, schrijft Trump. Volgens de president heeft de geheime dienst hem verzekerd dat er “absoluut geen probleem” is rond zijn veiligheid.

De reactie van Pelosi liet niet lang op zich wachten. Slechts luttele uren na Trumps brief schreef ze een antwoord: “Ik schrijf u om u te informeren dat het Huis van Afgevaardigden geen resolutie zal behandelen die de president moet toelaten zijn state of the Union te geven in het Huis zolang de overheid niet opnieuw geopend is”, klinkt het formeel. Daarmee wordt Trump de toegang tot het Congres ontzegd.

Trump zei vanavond dat hij “op tijd” op Pelosi's verbod zal reageren. Vermoedelijk is het laatste woord over de twist dus nog niet gevallen.

JUST IN: Speaker Nancy Pelosi responds to Pres. Trump: "The House of Representatives will not consider a concurrent resolution authorizing the President’s State of the Union address in the House Chamber until government has opened." https://t.co/7kWcl49Gn1 pic.twitter.com/ow6JcSXBIE ABC News(@ ABC) link